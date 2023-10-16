Sarhoş İngiliz yolcu uçağa saldırdı, acil iniş yapıldı

İskoçya'nın Glasgow şehrinden hareket ederek Antalya'ya giden uçaktaki sarhoş İngiliz yolcu, kabin ekibine saldırınca uçak, Yunanistan'ın Selanik kentine acil iniş yapmak zorunda kaldı.

İskoçya'nın Glasgow şehrinden hareket ederek Antalya'ya giden uçaktaki sarhoş İngiliz yolcu, kabin ekibine saldırınca uçak, Yunanistan'ın Selanik kentine acil iniş yapmak zorunda kaldı.

Yunan medyasındaki haberlere göre, dün gece Glasgow'dan Antalya'ya giden uçakta bulunan 61 yaşındaki İngiliz turist, kabin ekibine sözlü ve fiziki saldırıda bulundu.

Hosteslerin tüm uyarılarına rağmen saldırgan tavırlarını sürdüren turist nedeniyle pilot, Selanik kentindeki havalimanına acil iniş yaptı.

Polis tarafından gözaltına alınan ve hakkında "uçuş güvenliğini tehlikeyle atmak" suçundan işlem yapılan turistin adliyeye sevk edileceği bildirildi.