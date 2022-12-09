Sargı sözleri! Kurtuluş Kuş & Burak Bulut - Sargı şarkı sözleri nedir? Kurtuluş Kuş & Burak Bulut (Ft. Mustafa Ceceli & Nigar Muharrem)-Sargı sözleri!

Kurtuluş Kuş ve Burak Bulut'un yeni şarkısı Sargı, Youtube'a yüklendi. Şarkı kısa sürede binlerce izlenme ve beğeni aldı. Şarkının sözleri ise merak edildi. Peki, Kurtuluş Kuş & Burak Bulut (Ft. Mustafa Ceceli & Nigar Muharrem) - Sargı şarkı sözleri nelerdir? Sargı şarkısının tüm sözleri haberimizde...

Kurtuluş Kuş & Burak Bulut (Ft. Mustafa Ceceli & Nigar Muharrem) - Sargı şarkısının sözlerine aşağıdan ulaşabilirsiniz. Şarkının söz ve müziği Doğanay Karadeniz ve Kubilay Karadeniz ikilisine aittir.

SARGI ŞARKI SÖZLERİ

Tatlı bi' acısı var kalbinde mehtabın

Geceleri üstüme çöker ansızın efkarı

Aklıma düşünce yakar inceden endamı

Usul usul çekiyor istemeden içine girdabın

***

Kendi eliyle kesti bu fermanı

Bana yokluğuyla yaşattı bu dünyada zindanı

***

Zor oldu ama yine yokluğunu aştım

Bu yarayı saramaz artık o sargın

Bakma hiç öyle dargın dargın

Gönlümün kapısını dışardan kapat artık

ŞARKI HAKKINDA BİLGİLER

Sargı şarkısını Kurtuluş Kuş & Burak Bulut seslendirmektedir. Ayrıca şarkıda bu ikiliye, Mustafa Ceceli & Nigar Muharrem de eşlik etmiştir. Şarkı hakkında diğer bilgiler şöyle:

Söz & Müzik : Doğanay Karadeniz, Kubilay Karadeniz

Aranje : Mustafa Ceceli

Mix & Mastering : Koray Püskül