Sargı sözleri! Kurtuluş Kuş & Burak Bulut - Sargı şarkı sözleri nedir? Kurtuluş Kuş & Burak Bulut (Ft. Mustafa Ceceli & Nigar Muharrem)-Sargı sözleri!
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Kurtuluş Kuş ve Burak Bulut'un yeni şarkısı Sargı, Youtube'a yüklendi. Şarkı kısa sürede binlerce izlenme ve beğeni aldı. Şarkının sözleri ise merak edildi. Peki, Kurtuluş Kuş & Burak Bulut (Ft. Mustafa Ceceli & Nigar Muharrem) - Sargı şarkı sözleri nelerdir? Sargı şarkısının tüm sözleri haberimizde...
Kurtuluş Kuş & Burak Bulut (Ft. Mustafa Ceceli & Nigar Muharrem) - Sargı şarkısının sözlerine aşağıdan ulaşabilirsiniz. Şarkının söz ve müziği Doğanay Karadeniz ve Kubilay Karadeniz ikilisine aittir.
SARGI ŞARKI SÖZLERİ
Tatlı bi' acısı var kalbinde mehtabın
Geceleri üstüme çöker ansızın efkarı
Aklıma düşünce yakar inceden endamı
Usul usul çekiyor istemeden içine girdabın
***
Kendi eliyle kesti bu fermanı
Bana yokluğuyla yaşattı bu dünyada zindanı
***
Zor oldu ama yine yokluğunu aştım
Bu yarayı saramaz artık o sargın
Bakma hiç öyle dargın dargın
Gönlümün kapısını dışardan kapat artık
ŞARKI HAKKINDA BİLGİLER
Sargı şarkısını Kurtuluş Kuş & Burak Bulut seslendirmektedir. Ayrıca şarkıda bu ikiliye, Mustafa Ceceli & Nigar Muharrem de eşlik etmiştir. Şarkı hakkında diğer bilgiler şöyle:
Söz & Müzik : Doğanay Karadeniz, Kubilay Karadeniz
Aranje : Mustafa Ceceli
Mix & Mastering : Koray Püskül