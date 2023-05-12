Sare Davutoğlu kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Ahmet Davutoğlu'nun eşi Sare Davutoğlu kimdir, hayatı ve biyografisi!

Ahmet Davutoğlu'nun eşi kimdir? Ahmet Davutoğlu'nun eşi Sare Davutoğlu kimdir, kaç yaşında, aslen nereli, mesleği ne? Sare Davutoğlu'nun hayatı, kariyeri ve biyografisi ile ilgili bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz...

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SARE DAVUTOĞLU KİMDİR?

Sare Davutoğlu (d. 1961, Konya), 26. Türkiye Başbakanı Ahmet Davutoğlu'nun eşi.

Hayatı

Erken yaşamı ve eğitimi

Sare Davutoğlu 1961 yılında Konya'da doğdu. Aslen Afyonkarahisarlı Kundak ailesindendir. 1980 senesinde Eskişehir Anadolu Lisesi'ni birincilikle bitirdi. Lisans eğitimini İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesinde tamamladı. Yüksek lisansında ise Jinekoloji üzerine ihtisaslaştı.

Hekimlik Kariyeri

1987'de Kars'ta mecburi görevini tamamlamıştır. Eşi Ahmet Davutoğlu doktorasını tamamladıktan sonra Haziran 1990'da Malezya'daki bir üniversitede öğretim üyesi olarak çalışmaya başlamıştır. 1995 yılında Türkiye'ye geri dönen Sare Davutoğlu, 1995 - 1999 senelerinde uzmanlığını bitirdi. Kürtaj karşıtı görüşleriyle tanınan ve bu konudaki toplantılara katılıp konuşmalar yapan Sare Davutoğlu, Hayat Sağlık ve Sosyal Hizmet Vakfı'na üyedir. Kadın Sağlıkçılar Dayanışma Derneği'nde (KASAD-D) yönetim kurulu asil üyeleri arasındadır.

Özel yaşamı

Eğitimi devam ederken 1984 yılında Ahmet Davutoğlu ile evlenmiştir. Çiftin dört çocuğu vardır.