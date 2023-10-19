Sare Davutoğlu kimdir? FOX Çalar Saat konuğu Sare Davutoğlu kaç yaşında, nereli? Sare Davutoğlu biyografisi!

FOX Çalar Saat programının konuğu Sare Davutoğlu oldu. Canlı yayın konuğu Doktor Sare Davutoğlu kimdir, kaç yaşında ve nereli olduğu merak ediliyor. Peki, FOX Çalar Saat konuğu Sare Davutoğlu kimdir? Sare Davutoğlu kaç yaşında, nereli?

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SARE DAVUTOĞLU KİMDİR?

Sare Davutoğlu, 1961 yılında Konya'da doğdu. 26. Türkiye Başbakanı Ahmet Davutoğlu'nun eşi. Sare Davutoğlu 1961 yılında Konya'da doğdu. Aslen Afyonkarahisarlı Kundak ailesindendir. 1980 senesinde Eskişehir Anadolu Lisesi'ni birincilikle bitirdi. Lisans eğitimini İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesinde tamamladı. Yüksek lisansında ise Jinekoloji üzerine ihtisaslaştı.

Hekimlik Kariyeri

1987'de Kars'ta mecburi görevini tamamlamıştır. Eşi Ahmet Davutoğlu doktorasını tamamladıktan sonra Haziran 1990'da Malezya'daki bir üniversitede öğretim üyesi olarak çalışmaya başlamıştır. 1995 yılında Türkiye'ye geri dönen Sare Davutoğlu, 1995 - 1999 senelerinde uzmanlığını bitirdi. Kürtaj karşıtı görüşleriyle tanınan ve bu konudaki toplantılara katılıp konuşmalar yapan Sare Davutoğlu, Hayat Sağlık ve Sosyal Hizmet Vakfı'na üyedir. Kadın Sağlıkçılar Dayanışma Derneği'nde (KASAD-D) yönetim kurulu asil üyeleri arasındadır. Eğitimi devam ederken 1984 yılında Ahmet Davutoğlu ile evlenmiştir. Çiftin dört çocuğu vardır.