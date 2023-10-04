İtalya'da milyonluk kaza: Lüks araçların içinde yanarak öldüler

İtalya'nın Sardinya Adası'nın güneyinde feci bir trafik kazası meydana geldi. Lüks araçların bir karavanla çarpıştığı kazada, milyonluk araçların içinde bulunan iki kişi yanarak yaşamını yitirdi.

İtalya'nın Sardinya Adası'nda katliam gibi bir trafik kazası meydana geldi. Lüks aracın çarpıştığı kazada, araç içinde bulunan iki kişi yanarak hayatını kaybetti.

FECİ KAZA KAMERADA

Korkunç kaza, trafikteki bir otomobilin kamerasına yansıdı. Görüntülere, tek şeritli yolda bir dizi lüks araba ve bir karavanın bulunduğu yansıdı. Mavi renkli lüks aracın, önünde giden beyaz karavanı sollamaya çalıştığı, tam bu sırada arkasındaki kırmızı renkli lüks otomobilin de aynı anda sollama yapmaya kalkıştığı görüldü. Tüm bunlar olurken mavi renkli lüks aracın da karavana çarptığı ve aracın şiddetli bir şekilde yana doğru yuvarlandığı kaydedildi.

YANARAK ÖLDÜLER

Kazada karavanda bulunan yaşlı çift yaralanırken, lüks otomobillerde bulunan iki kişi ise yanarak hayatını kaybetti.