Saraybosna, Türk turistlerin vazgeçilmez adresleri arasında

Batı Balkan ülkesi Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna, Osmanlı esintilerini yaşatması özelliğiyle Türk turistlerin vazgeçilmez adresleri arasında yer alıyor. Saraybosna, Türk turistlerin en çok tercih ettiği yerlerden biri olarak öne çıkıyor.

Batı Balkan ülkesi Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna, Osmanlı esintilerini yaşatması özelliğiyle Türk turistlerin vazgeçilmez adresleri arasında yer alıyor.

Osmanlı İmparatorluğu'nun 1463'te Bosna Hersek'i fethetmesiyle camiler, konaklar, hanlar, saat kuleleri ve çeşmeler gibi eserlere ev sahipliği yapan başkent Saraybosna, Türk turistlerin en çok tercih ettiği yerlerden biri olarak öne çıkıyor.

Ülkede 1992-1995'te yaşanan savaşa rağmen ayakta kalmayı başaran Saraybosna, çok kültürlü ve çok dinli özelliğiyle Avrupa'nın Kudüs'ü olarak da biliniyor.

Bosna Hersek'te turizm şirketi işletmeciliği yapan Muhammed Özçifçi ve Saraybosna'daki tarihi Osmanlı çarşısı Başçarşı'yı ziyaret eden Türk turistler, AA muhabirine Saraybosna'nın önemini anlattı.

Özçifçi, "Kovid-19 salgınından sonraki resmi rakamlarda görüyoruz ki, 2023, en fazla Türk turistin geldiği sene olarak geçiyor. Hepimizin bildiği gibi kültür ortaklığımız var. Kültürümüz ve yemeklerimiz çok benzer, bu sebeple Türk turistlerimiz burayı çok fazla tercih ediyor." diye konuştu.

Türk turistlerin, Bosna Hersek'te en çok başkent Saraybosna'yı ziyaret ettiğini kaydeden Özçifçi, yemeklerden "çevapi" olarak adlandırılan köftenin ve Boşnak böreğinin tercih edildiğini söyledi.

"Türk ve Müslüman kültürünün bir araya geldiği çok güzel topraklar"

Saraybosna'ya, Ankara'dan eşiyle ilk kez geldiğini kaydeden Furkan Ünal, "Osmanlı'nın eserleri buralarda hala mevcut, yemeklerimiz hala benzer. Saraybosna bizim kültürümüzden çok şey almış." dedi.

Konya'dan Saraybosna'ya eşiyle geldiğini ifade eden Enes Bal da eşinin aslen Boşnak olması sebebiyle ona verdiği sözü yerine getirmek için Bosna Hersek'e geldiklerini kaydetti.

Bal, "İlk izlenim olarak, çok mutmain olduk. Ata toprakları, bizim için ayrı bir anlamı olan bir coğrafya. Burayı ziyaret etmekten ailece mutlu olduk. İlk olarak az önce Boşnak böreğini denedik ve övüldüğü kadar, hak ettiği, nama uygun bir lezzeti vardı. Gelenlere de tavsiye ederiz." diye konuştu.

Enes Bal'ın eşi, Boşnak asıllı Zeynep Bal da ata topraklarına geldiği için duyduğu memnuniyeti ve gururu dile getirerek "Osmanlı'dan esintiler görüyorum ve çok mutlu bir şekilde geziyorum. Sağıma soluma baktığımda ailemden insanlar görüyormuş gibi hissediyorum. Herkese buraya gelmeyi tavsiye ederim. Özellikle Türk ve Müslüman kültürünün bir araya geldiği çok güzel topraklar." ifadelerini kullandı.

Emine Hicran Ay da Ankara'dan geldiğini anlatarak Saraybosna'da gezdiği sürece kendisini Bursa'da, Konya'da ve İstanbul'da geziyormuş gibi hissettiğini ve Boşnak böreğinin çok lezzetli olduğunu vurguladı.

Saraybosna'ya ulaşım

Türk Hava Yolları (THY), Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'ya direkt uçuşlar yapıyor. İstanbul Havalimanı ve Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan yapılan uçuşlar, yaklaşık 1 saat 50 dakika sürüyor.

THY, yaz döneminde ülkenin Uluslararası Saraybosna Havalimanı'na İstanbul Havalimanı'ndan haftalık 20, Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan ise 3 sefer düzenliyor.

Eşsiz doğasıyla bilinen Bosna Hersek'te, yaz sezonlarında çok yoğunlaşan bir uçuş trafiği yaşanıyor. Ayrıca ülke çeşitli dönemlerde, başta Saraybosna Film Festivali olmak üzere önemli etkinlikler döneminde, yoğun ziyaretçi sayısına ulaşıyor.

Başkent Saraybosna'dan, tarih kokan ve Osmanlı eseri Mostar Köprüsü'ne ev sahipliği yapan Mostar'a kara yoluyla ulaşım 2 saat 15 dakika sürerken kente eşsiz kanyon manzaraları eşliğinde tren seferleri de yapılıyor.