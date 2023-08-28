Saray Belediyesi İstiklal Caddesi'nde yol çalışmalarına devam ediyor
Saray Belediyesi, Büyükyoncalı Cumhuriyet Mahallesi İstiklal Caddesi'nde yol yapım ve kaldırım çalışmalarını sürdürüyor. İkinci etapta 5 bin 800 metrekare kilit parke taşı yol ve kaldırım çalışmasının 30 gün içerisinde tamamlanması hedefleniyor.
Saray Belediyesi, ilçe genelinde yol yapım, bakım ve onarım çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Büyükyoncalı Cumhuriyet Mahallesi, İstiklal Caddesi birinci etapta kilit parke taşı çalışmasını geçen aylarda tamamlayan ekipler, İstiklal Caddesi ikinci etapta yol kaldırma ve kaldırım çalışması başlattı.
Saray Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, Büyükyoncalı'da yol çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Büyükyoncalı Cumhuriyet Mahallesi İstiklal Caddesi birinci etap, geçen aylarda 6000 metrekare kilit parke taşı döşenerek vatandaşların hizmetine sunuldu. Program kapsamında Büyükyoncalı'da yol çalışmalarını sürdüren Fen İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, Cumhuriyet Mahallesi İstiklal Caddesi ikinci etapta çift taraflı kaldırım ve yol kaldırma çalışması başlattı.
Zemin düzenlemesinin ardından İstiklal Caddesi ikinci etapta 5 bin 800 metrekare kilit parke taşı yol ve kaldırım çalışmasının 30 gün içerisinde tamamlanması hedefleniyor.