Saray Belediyesi İstiklal Caddesi'nde yol çalışmalarına devam ediyor

Saray Belediyesi, Büyükyoncalı Cumhuriyet Mahallesi İstiklal Caddesi'nde yol yapım ve kaldırım çalışmalarını sürdürüyor. İkinci etapta 5 bin 800 metrekare kilit parke taşı yol ve kaldırım çalışmasının 30 gün içerisinde tamamlanması hedefleniyor.