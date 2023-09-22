Şarampole uçan otomobilden burunları kanamadan çıktılar
Bursa'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle şarampole uçan otomobilde bulunan 2 kişi kazayı hafif sıyrıklarla atlattılar.
Bursa'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle şarampole uçan otomobilde bulunan 2 kişi kazayı hafif sıyrıklarla atlattılar.
Kaza, saat 03.00 sıralarında Bursa-Keles yolu Gümüştepe mevkiinde meydana geldi. M.G (30) idaresindeki 19 ACP 676 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle şarampole uçtu. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri sürücü M.G (30) ile yolcu konumunda bulunan E.Y.'yi (32) otomobilden çıkardı. Hurdaya dönen otomobilden hafif sıyrıklarla çıkartılan 2 kişi Çekirge Devlet Hastanesine götürüldü. Şarampole uçan otomobil vinç yardımıyla çıkarıldı. - BURSA