Şarampole uçan otomobil traktör ile çekilerek kurtarıldı

Elazığ'da şarampole uçan otomobil, köylüler tarafından traktör ile çekilerek kurtarıldı. Olay Baskil ilçesi Aydınlar köyü Seher Dağı mevkiinde meydana geldi. Otomobilin sürücüsü kazadan yara almadan kurtulurken, köylüler otomobili halat yardımıyla traktöre bağlayarak çıkardı.

Şarampole uçan otomobil, traktör ile çekilerek çıkarıldı

ELAZIĞ - Elazığ'da şarampole uçan otomobil, köylüler tarafından traktör ile çekilerek kurtardı.

Olay Baskil ilçesi Aydınlar köyü Seher Dağı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil şarampole uçtu. Kazada şans eseri yaralanan olmazken köylüler, otomobili şarampolden çıkarmak için seferber oldu. Halat yardımıyla otomobili traktöre bağlayan köylüler, yukarı çekerek kurtardı.