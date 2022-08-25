Şarampol nedir? Otoyollarda bulunan şarampol ne anlama geliyor? TDK'ya göre şarampol ne demek?

Birçok farklı mecrada duymakta olduğumuz şarampol kelimesi ne anlama geliyor? Birçok kişi tarafından merak edilen şarampol nedir? Otoyollarda bulunan şarampol ne anlama geliyor? Şarampollere yuvarlanmak ne anlama geliyor? TDK'ya göre şarampol ne demek?

Haberlerde, yazılarda, televizyonda ve daha birçok yerde karşımıza çıkmakta olan şarampol kelimesi oldukça merak edilenler arasında yer alıyor. Birçok kişinin araştırmakta olduğu şarampol, çoğu kişi tarafından merak ediliyor. Genellikle karayollarında yer alan şarampol nedir? TDK'ya göre şarampol ne demek? Otoyollarda bulunan şarampol ne anlama geliyor? Şarampol nedir? Sorularını sizler için yanıtladık. İşte detaylar.

ŞARAMPOL NEDİR?

Karayollarının her iki kenarında yer alan, yol düzeyinden aşağıda kalan kısımlara verilen isimdir. Genellikle yollarda gerçekleşen kazaları ifade ederken kullanılmaktadır. Şarampol kelimesinin kökü Macarca'da yer alan sorompó kelimesinden gelmektedir. Sorompó kelimesi ise "kazıklardan oluşan çit, parmaklık" anlamına gelmektedir.

TDK'YA GÖRE ŞARAMPOL NE DEMEK?

Türk Dil Kurumu (TDK) şarampol kelimesinin anlamı için "Kara yollarının kenarında yol düzeyinden aşağıda kalan bölüm." tanımını yapmaktadır.