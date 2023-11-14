Sarallar suç örgütü kimdir ve Sarallar çetesinin lideri kim soruları gündeme geliyor. İstanbul'da düzenlenen Kafes Operasyonları kapsamında, liderliğini Özgür Saral'ın yaptığı ve "Sarallar" grubu olarak bilinen organize suç örgütünde son durum araştırılıyor. Peki, Sarallar suç örgütü çökertildi mi? Sarallar örgütü kim?

Sarallar suç örgütü çökertildi mi ve Sarallar örgütü kim olduğu gündeme geliyor. Sarallar operasyonunda son durum nedir ve Sarallar çetesinin lideri kimdir sorularına yanıt aranıyor. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Kafes Operasyonları kapsamında liderliğini Özgür Saral'ın yaptığı Sarallar organize suç örgütünün çökertildiğini duyurdu. Sarallar suç örgütü çökertildi mi? Sarallar örgütü kim? Detaylar haberimizdedir…

SARALLAR SUÇ ÖRGÜTÜ ÇÖKERTİLDİ Mİ?

İstanbul Büyükçekmece Başsavcılığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Başkanlığı koordinesinde, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından liderliğini Özgür Saral'ın yaptığı organize suç örgütüne yönelik İstanbul ve İzmir'de eş zamanlı "Kafes Operasyonu" düzenlendi.

HAKLARINDA BİRÇOK SUÇLAMA VAR

Suç örgütünün; İstanbul Esenyurt ilçesinde sitelerdeki ev sahibi ve kiracıları silah ile tehdit ederek yağmaladıkları, kendilerinden şikayetçi olan site sakinleri ve özel güvenlik görevlilerini şikayetlerinden vazgeçirmek için darp ettikleri, yabancı uyruklu şahsılara yönelik yağma eylemi gerçekleştirdikleri, sitelerdeki mülk sahiplerinin rızası ve bilgisi dışında sahte evrak düzenleyerek daireleri başka şahıslara kiraladıkları, site içerisinde evden hırsızlık suçunu işledikleri, eğlence mekanlarına silahlı saldırı düzenleyerek kasten öldürmeye teşebbüs etmek ve genel güvenliği kasten tehlikeye sokma, site sakinlerini tehdit ederek fuhuş faaliyetleri yürüttükleri, Sarıyer ve Beyoğlu'nda silahla yaralamaya teşebbüs suçlarını işledikleri tespit edildi.

24 KİŞİ GÖZALTINDA

"Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurarak" ve tespit edilen suçları işleyerek, kamu güvenliğine ve barışına tehdit oluşturan İstanbul genelinde korkutma baskı ve şiddet eylemlerine karışan bu şüphelilerden 24'ü yakalanarak gözaltına alındı.

SARALLAR ÖRGÜTÜ KİM?

İstanbul'da düzenlenen Kafes Operasyonları kapsamında, liderliğini Özgür Saral'ın yaptığı ve "Sarallar" grubu olarak bilinen organize suç örgütü çökertildi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, operasyonda 24 kişinin gözaltına alındığını duyurdu.

"ŞAFAK SÖKERKEN DE GÜN BATARKEN DE OPERASYONLARA DEVAM EDECEĞİZ"

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya yaptığı açıklamada, "İstanbul Büyükçekmece Başsavcılığı koordinesinde operasyonları düzenleyen İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüzü tebrik ediyorum. Allah ayağınıza taş değdirmesin. Aziz milletimizin duaları sizlerle. Hiçbiriniz yüce Türk adaletinden kaçamayacaksınız. Şafak sökerken de gün batarken de operasyonlarımız devam edecek" dedi.