YSK üyelerine hakaretten yargılanan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası aldı. Gelişmeler sonrası dün Saraçhane'de bir konuşma yapan İmamoğlu, bugün de altılı masayı oluşturan liderlerle birlikte saat 16.00'da Saraçhane'de olacaklarını açıklayarak herkesi desteğe çağırdı. Peki, Saraçhane'ye nasıl gidilir? Saraçhane mitingi nerede? Saraçhane mitingine toplu taşımayla nasıl gidilir? İşte detaylar...

Cumhurbaşkanı Erdoğan İmamoğlu davası hakkında ne dedi? Cumhurbaşkanı Erdoğan Ekrem İmamoğlu'nun hapis cezası hakkında açıklama yaptı mı?

AP Sosyalistler ve Demokratların İlerici İttifakı: "Yoldaş Ekrem İmamoğlu ile Tam Dayanışma İçindeyiz"

YSK üyelerine hakaret ettiği gerekçesiyle yargılandığı davada 2 yıl 7 ay hapis cezasına çarptırılan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, altılı masayı oluşturan liderlerle birlikte saat 16.00'da Saraçhane'de olacaklarını açıklayarak herkesi desteğe çağırmıştı. Saraçhane mitinginin nerede gerçekleşeceği araştırılıyor. Saraçhane mitingine toplu taşımayla nasıl gidileceği merak konusu oldu. Peki,Saraçhane'ye nasıl gidilir? Saraçhane mitingi nerede? Saraçhane mitingine toplu taşımayla nasıl gidilir?

SARAÇHANE'YE NASIL GİDİLİR?

Kullanıcılar tarafından Saraçhane'ye nasıl gidileceği araştırılıyor. Saraçhane'ye giden otobüsler sırasıyla şu şekildedir: 28T, 38B, 41Y, 47A, 72T, 73, 77, 77A.

Taksim'den Saraçhane'ye giden otobüsler için, Taksim – Şişhane yönünden gelen Unkapanı – Aksaray – Yusufpaşa – İstanbul Büyükşehir Belediyesi – İBB Binası – Fatih Parkı – İstanbul Manifaturacılar Çarşısı – İMÇ – Haşim İşcan Altgeçidi yönüne giden herhangi bir İETT otobüsüne binerek ulaşım sağlayabilirsiniz.