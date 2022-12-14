Saraçhane'nin nerede olduğu vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Arama motorlarında Saraçhane nerede? Saraçhane nereye bağlı? Saraçhane'ye nasıl gidilir? Saraçhane hangi ilçeye bağlı? soruları aratılıyor. İşte detaylar...

Saraçhane nerede? sorusu gündemde yer alıyor. İstanbul'un her yeri merakla araştırılıyor. En çok aratılan yerlerde biri ise Saraçhane oldu. Peki, Saraçhane nerede? Saraçhane nereye bağlı? Saraçhane'ye nasıl gidilir? Saraçhane hangi ilçeye bağlı?

SARAÇHANE NEREDE?

Saraçhane veya Saraçhanebaşı, İstanbul'da, merkezi Atatürk Bulvarı ile Şehzadebaşı Caddesi'nin kesiştiği nokta olan; Bozdoğan Kemeri'nin çevresinde ve kuzeydoğu-güneybatı doğrultusunda Zeyrek ve Aksaray, doğu-batı doğrultusunda ise Şehzadebaşı ile Kıztaşı arasında kalan semt. Saraçhane'de Roma ve Erken Bizans döneminde inşa edilmiş en önemli yapı, bazı kaynaklara göre Hadrianus (117-138), başka kaynaklara göre ise Valens döneminde (364-378) yapılmış olan Bozdoğan Kemeri'dir. Saraçhane'nin asıl gelişimi Osmanlı döneminde olmuştur. II. Mehmed İstanbul'un fethinden sonra, bugün onun adıyla anılan semtte kendi külliyesini inşa ettirmiş ve 1475'te İstanbul Saraçhanesi'ni kurdurmuştur. Fatih Sultan Mehmet'in vakfiyesinden saraçhane'nin 110 bab dükkân olarak kurulduğunu biliyoruz. Büyük yangınlar ve imar hareketleri Saraçhane semtinin fiziki ve sosyal yapısında önemli değişiklikler yaratmış, semt bir esnaf bölgesi özelliğini kaybederek kentin önemli bir kavşak noktası haline gelmiştir.

1941'de açılan Atatürk Bulvarı, günümüzde yoğun bir motorlu araç trafiğini kaldırmakta ve iki yanını apartmanlar kaplamaktadır. Atatürk Bulvarı'nın açılması, hem birçok tarihi eserin ortadan kalkmasına neden olmuş, hem de Saraçhane semtinin tam ortasında kesişen bu iki arterle semtin bütünlüğü bozmuştur. Atatürk Bulvarı ile Şehzadebaşı Caddesi'nin kesiştiği noktada trafik sıkışıklığı meydana geldiğinden Belediye Başkanı Haşim İşcan döneminde (1963-1968) Atatürk Bulvarı'nın kotu düşürülerek burada, 1964'te bir trafik altgeçidi oluşturulmuştur. Atatürk Bulvarı'nın Şehzadebaşı tarafında kalan kesiminde de İstanbul Belediye Sarayı (1953) bulunur. Günümüzde Saraçhane, Atatürk Bulvarı Şehzadebaşı Caddesi ana arterlerinin kesiştiği bir trafik noktası özelliği kazanmıştır. Saraçhane mevkiindeki yıkılmış yapılar arasında Muhtesib Karagöz Mescidi bulunmaktadır.