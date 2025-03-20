Saraçhane'deki İmamoğlu protestosuna katılan gencin sitemi viral oldu

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasının ardından Saraçhane'deki belediye binası önünde toplanan kalabalık duruma tepki gösterdi. Dilek İmamoğlu ve CHP lideri Özgür Özel'in kalabalığa seslenmesinin ardından toplanan kalabalık olaysız bir şekilde dağıldı.

"EVİNİZDE OTURUP ÇAY MI İÇİYORSUNUZ?"

İmamoğlu'na destek için Saraçhane'ye gelen ve evine gitmeyen bir genç ise CHP lideri Özgür Özel'e sert sözlerle yüklendi. Özel'e "Kalkıp gelsene, şuraya CHP'yi yığsana ya" diye seslenen genç, "Sizin adamınız içeride, İBB Başkanınız içeride, cumhurbaşkanı adayınız içeride... Sizin bu yaptığınız ne? Evinizde oturup çay mı içiyorsunuz? Ne yapıyorsun abi artık? Otobüsleri kaldırsana örgütlerden şuradan buradan. Buraya bir yemek getir, hoparlör koy, bir şey yap. Evinde oturma ya! Özgür Özel ayağa kalk ayağa." ifadelerini kullandı.