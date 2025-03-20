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Saraçhane'deki İmamoğlu protestosuna katılan gencin sitemi viral oldu

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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasının ardından Saraçhane'de toplanan kalabalık tepkisini dile getirdi. Gece yarısı alanda mikrofon uzatılan bir gencin CHP lideri Özgür Özel'e yönelik tepkisi ise büyük yankı uyandırdı.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasının ardından Saraçhane'deki belediye binası önünde toplanan kalabalık duruma tepki gösterdi. Dilek İmamoğlu ve CHP lideri Özgür Özel'in kalabalığa seslenmesinin ardından toplanan kalabalık olaysız bir şekilde dağıldı.

"EVİNİZDE OTURUP ÇAY MI İÇİYORSUNUZ?"

İmamoğlu'na destek için Saraçhane'ye gelen ve evine gitmeyen bir genç ise CHP lideri Özgür Özel'e sert sözlerle yüklendi. Özel'e "Kalkıp gelsene, şuraya CHP'yi yığsana ya" diye seslenen genç, "Sizin adamınız içeride, İBB Başkanınız içeride, cumhurbaşkanı adayınız içeride... Sizin bu yaptığınız ne? Evinizde oturup çay mı içiyorsunuz? Ne yapıyorsun abi artık? Otobüsleri kaldırsana örgütlerden şuradan buradan. Buraya bir yemek getir, hoparlör koy, bir şey yap. Evinde oturma ya! Özgür Özel ayağa kalk ayağa." ifadelerini kullandı.

Saraçhane'deki İmamoğlu protestosuna katılan gencin sitemi viral oldu
Kaynak: Haberler.com / Sosyal Medya
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Yorumlar (10)

Haber YorumlarıAltay Bozkurt:

7 AYRI SUÇTAN GÖZALTI :) BU ÇOK VAHIM BIR TABLO!!!! SONU NANAY :) VAY EKO VAY SEN NEYMISSIN BE ABI :)

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Haber Yorumlarıhaksız mıyım:

tüm hayatı eğlence, cinsellik ve kendini beğendirme olan bu tiplerden memlekete hayır gelmez. ülkesini seven, dünyayı anlayan, kültürlü, degerlerine sahip, vatansever gençeler, nesiller gerek memlekete. belden altı keyif için yaşayan olsa olsa ekonun peşinden gider işte

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Haber YorumlarıTahsin:

daha toysun anlamıyorsun, onlar rahatlarını bozmazlar. kılıçdaroğlu bile malum yürüyüşünde dublor kullanmıştı :))

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Haber YorumlarıKasım Ekşi:

Yavyum onlar da neyin ne olduğunu biliyor,sahiplenseler olmuyor,sahiplenmeseler olmuyor.Adama az frene bas da demediler.

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Haber YorumlarıAydin Ayaydin:

Yegenim bos konusuyorsun...

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Haber YorumlarıCevdet Pasa:

15 Temmuzda nerdeydiniz o zaman evinde çay içenşel CHP Başkanı değilmiydi?

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Haber YorumlarıRevolver:

haberlet tam bir manipülatör.. viral olan birşey yok.. ordak bir sürü kişi hükümey istifa dedi ama siz bunu gördünüz .. sizin chp yi kötülemek için cımbızla alıp çıkardığınız haberler var.. iştr o yüzden ak-it habercilerini aramıza almıyoruz

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Haber YorumlarıHasan Kastamonulu:

Haksız mıyım trolü insanda biraz utanma olur. Teröristlerle müzakere edenler ve iki gün daha koltukta kalma hesabı yapanlara bu tepki. Eko gider Meko gelir. Ama Hak hukuk adalet yani demokrasi giderse tasmalı köpek gibi gezersin ülkede.

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Haber YorumlarıMücahid:

Senin bilmediğin çok şey var koçum. Biraz sabret . Özgür Özel bile sahip çıkmayacak İmamoğlu na.

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