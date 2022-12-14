Saraçhane CANLI YAYIN! Ekrem İmamoğlu konuşması canlı yayın izle! Saraçhane meydanı canlı yayın izle!

Saraçhane canlı yayın ile takip ediliyor. Ekrem İmamoğlu'nun YSK üyelerine hakaret ettiği gerekçesiyle yargılandığı davanın duruşması bugün yapılıyor. Ekrem İmamoğlu yaşanan gelişme sonrası Saraçhane'ye çağrı yaptı. İşte, Saraçhane canlı yayın izle! Ekrem İmamoğlu konuşması canlı yayın izle! Saraçhane meydanı canlı yayın izle!

Saraçhane canlı yayın! Ekrem İmamoğlu'nun YSK üyelerine hakaret ettiği gerekçesiyle yargılandığı davanın duruşması bugün yapılıyor. Ekrem İmamoğlu yaşanan gelişme sonrası Saraçhane'ye çağrı yaptı. İşte, Saraçhane canlı yayın izle! Ekrem İmamoğlu konuşması canlı yayın izle! Saraçhane meydanı canlı yayın izle linki haberimizde...

SARAÇHANE CANLI YAYIN

Saraçhane meydanı canlı yayın ile izlemek için haberimizin detaylarında yer alan Saraçhane meydanı canlı izle bağlantısına tıklayabilirsiniz.

Saraçhane Meydanı

SARAÇHANE MEYDANI CANLI İZLE

Saraçhane canlı yayın için SARAÇHANE MEYDANI CANLI İZLE 'ye tıklayınız.

EKREM İMAMOĞLU NE DEDİ?

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun YSK üyelerine hakaret ettiği gerekçesiyle yargılandığı davanın duruşmasına saat 16.00'ya kadar ara verildi. Yaşanan gelişme sonrası sosyal medya hesabından çağrı yapan İmamoğlu, "16 milyon İstanbullunun evi Saraçhane'dir. İstanbul ve Türkiye, iradesine daha önce nasıl sahip çıktıysa bugün de çıkacaktır. Karar ne olursa olsun, kâh sevincimizi kâh irademizi göstermek adına herkesi saat 16.00'da Saraçhane'ye davet ediyorum" dedi.

KARAR BUGÜN AÇIKLANACAK

İmamoğlu'nun yargılandığı dava bugün saat 11.30'da görülmeye başlandı. Anadolu 7. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davada kararın çıkması bekleniyor.

İMAMOĞLU O ESNADA OKULDAYDI

İBB Başkanı İmamoğlu, karar duruşmasına katılmadı. Duruşma başladığı sıralarda Davutpaşa Anadolu Lisesi'ne giden İmamoğlu, öğrencilerin alkış ve sloganlarıyla karşılandı.

DURUŞMA OLAYLI BAŞLADI

Öte yandan Ekrem İmamoğlu'nun katılmadığı duruşma bir hayli gergin başladı. Duruşma salonuna girişte kaos yaşandı. Çevik Kuvvet ekipleri önlem aldı. Duruşmada tanık olarak dinlenecek olan Murat Ongun bile içeri girmekte zorluk yaşadı.