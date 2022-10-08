Sara Arfaoui Kimdir? Sara Arfaoui kaç yaşında, nereli? Sara Arfaoui İnstagram hesabı ne?
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Son zamanlarda duyulan haberlerin ardından birçok kişi Sara Arfaoui Kimdir? Sorusunu merak etmeye ve araştırmaya başladı. Konuya dair en sık araştırılan ve merak edilen sorular ise Sara Arfaoui Kimdir? Ve Sara Arfaoui kaç yaşında, nereli? Soruları oldu. Bu haberimizde Sara Arfaoui Kimdir? veSara Arfaoui kaç yaşında, nereli? Sorularını yanıtladık. Peki, Sara Arfaoui Kimdir? Sara Arfaoui kaç yaşında, nereli? Sara Arfaoui İnstagram hesabı ne?
Sara Arfaoui Kimdir? Sorusu, özellikle gündeme gelen haberlerin ardından merak edilmeye ve gün içerisinde Sara Arfaoui Kimdir? Sara Arfaoui kaç yaşında, nereli? Sorularıyla araştırılmasına sebep oldu. İtalyan model olan Sara Arfaoui Kimdir? Sara Arfaoui kaç yaşında, nereli? Sorularını sizler için yanıtladık. Peki, Sara Arfaoui Kimdir? Sara Arfaoui kaç yaşında, nereli? Sara Arfaoui İnstagram hesabı ne?
SARA ARFAOUİ KİMDİR?
İtalyan model Sara Arfaoui, İtalya'nın önemli kanallarında sunuculuk yapıyordu. 16 Temmuz 1995 yılında Nice, Fransa' da dünyaya gelen Sara Arfaoui, aslen İtalyandır. 26 yaşındaki ünlü model, büyük markalarla iş birliği yapmaktadır. Sara Arfaoui futbolcu İlkay Gündoğan ile evlenmiştir.
SARA ARFAOUİ İNSTAGRAM HESABI NE?
Tatil için Türkiye'ye de gelen Sara Arfaoui ve İlkay Gündoğan çifti Kopenhag'da nikah masasına oturdu. Sosyal medyada nikah fotoğraflarını paylaşan çift kısa sürede gündem olmuştu. Daha sonrasında sık sık merak edilen Sara Arfaoui'nin instagram hesabı sarabenamira'dır.