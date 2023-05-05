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Sar'altınım ne demek? Güncel Gürsel Artıktay- Sar'altınım şarkı sözleri!

Sar'altınım ne demek? Güncel Gürsel Artıktay- Sar'altınım şarkı sözleri!

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Güncel Gürsel Artıktay yeni şarkısı Sar'altınım çıktı. Müzik severler şarkının çıkacağı tarihi ve şarkının sözlerini merak etti. Peki, Güncel Gürsel Artıktay Sar'altınım şarkı sözleri ne? Sar'altınım sözleri!

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GÜNCEL GÜRSEL ARTIKTAY- SAR'ALTINIM ŞARKI SÖZLERİ

Yere verdim sol yanımı

Yanından değil, yıkandan usandım

Ben yoruldum siz söyleyin

Yaramdan değil, sorandan usandım

Kanlı yaşlar döküldü gözümden

Görenden değil, bakandan usandım

Sar'altınım başka neyim kaldı?

Verenden değil, alandan usandım

Gözüm kapalı içtim şarabını

Haramdan değil, hatırdan utandım

Ateş düştü içim de yandı

Derdimden değil, yakandan utandım

Kanlı yaşlar döküldü gözümden

Görenden değil, bakandan usandım

Sar'altınım başka neyim kaldı?

Verenden değil, alandan usandım

Haberler.com / Sena Demiröz - Gündem

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