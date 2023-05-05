Sar'altınım ne demek? Güncel Gürsel Artıktay- Sar'altınım şarkı sözleri!
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Güncel Gürsel Artıktay yeni şarkısı Sar'altınım çıktı. Müzik severler şarkının çıkacağı tarihi ve şarkının sözlerini merak etti. Peki, Güncel Gürsel Artıktay Sar'altınım şarkı sözleri ne? Sar'altınım sözleri!
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GÜNCEL GÜRSEL ARTIKTAY- SAR'ALTINIM ŞARKI SÖZLERİ
Yere verdim sol yanımı
Yanından değil, yıkandan usandım
Ben yoruldum siz söyleyin
Yaramdan değil, sorandan usandım
Kanlı yaşlar döküldü gözümden
Görenden değil, bakandan usandım
Sar'altınım başka neyim kaldı?
Verenden değil, alandan usandım
Gözüm kapalı içtim şarabını
Haramdan değil, hatırdan utandım
Ateş düştü içim de yandı
Derdimden değil, yakandan utandım
Kanlı yaşlar döküldü gözümden
Görenden değil, bakandan usandım
Sar'altınım başka neyim kaldı?
Verenden değil, alandan usandım