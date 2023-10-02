Sapyoseksüel son zamanlarda en çok merak edilen konulardan bir tanesi haline gelmiştir. Sapyoseksüel nedir? Sapyoseksüel ne demek? Sapyoseksüel kadın ne demek? Akıllı veya zeki sözcüğünün Latincesi olan sapien ile sexualis'in birleşmesinden oluşan sapioseksüalite yani sapyoseksüel nedir, sapyoseksüel olduğunuzu gösteren işaretler nelerdir?

Sapyoseksüellikte tam olarak beyin, zeka kriterleri temel alınmaktadır. Dış görünüşten daha çok entelektüel ve zekanın kıstas olarak görüldüğü sapyoseksüel nedir? Akıllı veya zeki sözcüğünün Latincesi olan sapien ile sexualis'in birleşmesinden oluşan sapioseksüalite yani sapyoseksüel nedir, sapyoseksüel olduğunuzu gösteren işaretler nelerdir? Sapyoseksüel kimlere denir?

SAPYOSEKSÜEL NEDİR?

Sapyoseksüel, zeki sözcüğünün latincesi olan sapien ile sexualis kelimelerinin birleşmesinden oluşan bir kelimedir. Sapyoseksüelliğin basit olarak tanımından bahsetmek gerekirse ikili ilişkilerde kişinin "Ben onun zekasını seviyorum." cümlesiyle özetleyebiliriz. Sapyoseksüel kişiler genellikle entelektüellikten, zekadan ve zekice yapılan esprilerden hoşlanan kişilerdir.

Sapyoseksüellik de kişi tam olarak zekadan hoşlanır. Sapyoseksüel kişiler, fotoğrafınızdan daha çok onunla konuşma tarzınızdan hatta mesajlaşmalarınızdaki dil bilgisi kurallarına, kültür düzeyinize bakarlar. Ayrıntıcılık, mükemmeliyetçilik sapyoseksüel kişiler arasında oldukça yaygındır. Sapyoseksüeller genellikle tercihlerini kültürel ortamlardan yana kullanırlar. Ortamın eğlencesinden ziyade kültür seviyesinin yüksekliğinden hoşlanırlar.

Sapyoseksüel kişiler yazışırken dil bilgisi kurallarına özen gösterirler. Yazım kurallarına dikkat eden ve devrik cümleler kuran kişilerden daha çok hoşlanırlar.

SAPYOSEKSÜEL NE DEMEK?

Sapyoseksüel kelimesi, zeki kişilere ilgi duyanları tanımlar. Dış güzellikten ya da fiziksel görüntüden ziyade, entelektüellik ve akıl, zeka gibi kriterlerinden etkilenen insanları ifade eder. Özetlemek gerekirse 'beyin' aşkıdır.

Zeka, espri yeteneği, mizah anlayışı gibi öğeler sapyoseksüeller için önemli kriterler. Bir sapyoseksüel, fotoğrafınızdan ziyade cümleleri nasıl kurduğunuza, kendinizi nasıl ifade ettiğinize daha çok dikkat eder. Dil bilgisi kurallarına uyup uymamanız sapyoseksüel birinin dikkatinden kaçmaz.

SAPYOSEKSÜEL KADIN NE DEMEK?

Sapyoseksüellerin standart ikili ilişki anlayışları yoktur ve toplumsal olaylara farklı açılardan bakarlar. Toplumsal kalıpların içinde olmayı, kategorize edilmeyi kabullenmezler. Sapyoseksüellerin en önem verdiği şeylerden biri de, özgüvendir. Bu kişiler, karşılarındakilerin bilgi ve birikimlerini surat ifadesinde, mimiklerinde ve özgüven dolu bakışlarında görmek isterler.

Bu detaylar da sapyoseksüelleri ayrıntıcı yapmaktadır. Ayrıntıcılık ve mükemmeliyetçilik sapyoseksüeller için en önemli kriterlerin başında gelmektedir. Karşılarındaki kişiler tarafından zor beğenen, kolay tatmin olmayan ya da zor insanlar olarak tanımlanan sapyoseksüeller, söylediğiniz en ufak bir cümlenin altında bile anlam aramaktadır. İnsanlar tarafından kolay anlaşılamadıkları için de kibirli ve egosu yüksek bulunurlar.

Sapyoseksüel kişinin özelliklerini kısaca şöyle tanımlayabiliriz. Sapyoseksüeller akıllı olarak tanımlayabileceğimiz yüksek zekalı kişilerdir. Zekaları sayesinde başarılı konumlara gelirler ve iş yaşamlarında lider olurlar. Zekaları ve espri kabiliyetleri neticesinde çekici bulunurlar. Kolay kolay beğenmedikleri için seçicidirler ve bu da onları zevk sahibi yapar. Ne yapması gerektiğini, nasıl davranması gerektiğini bildikleri için ölçülüdürler.