Şapşap Köfte tarifi! Masterchef Şapşap Köfte nedir, nasıl yapılır, hangi bölgeye aittir? Şapşap Köfte için gerekli malzemeler nelerdir?
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Masterchef 7 Eylül dokunulmazlık oyununda şefler tarafından Şapşap Köfte yapılması istendi. Peki Masterchef Şapşap Köfte nasıl yapılır? Şapşap Köfte için gerekli malzemeler nelerdir? Şapşap Köfte yemek tarifi! Şapşap Köfte nasıl yapılır? Şapşap Köfte yemeği hangi yöremize aittir? Şapşap Köfte yemek tarifi haberimizde...
Masterchef'te bugün birbirinden güzel yemekler yapıldı. Seyircilerin en merak ettiği konu Şapşap Köfte tarifi oldu. Peki en güzel Şapşap Köfte yemek tarifi nasıldır? Şapşap Köfte yemeği nasıl yapılır? Şapşap Köfte için gerekli malzemeler nelerdir? Şapşap Köfte nasıl yapılır? Şapşap Köfte için gerekenler neler? Şapşap Köfte yemeği hangi ile ait? Şap köfte tarifi nasıldır?
Şapşap köfte Bartın mutfağına ait bir yemektir. Bazı kaynaklarda bu köftenin adı "Şap Köfte" olarak da geçmektedir.
850 g dana kıyma
150 g kuzu kıyma
50 g soğan
30 g galeta unu
5 g tuz
5 g kimyon
5 g karabiber
5 g kekik
5 g pul biber
Köfte için gerekli olan bütün malzemeler karıştırılır ve yoğundur. Üzeri kapatılarak 60 dk dolapta bekletilir. Tekrar tezgahın üzerine vurarak yoğurulur. 60 dakika daha buzdolabında bekletildikten sonra kıyma makinesinde çektirilir. 30 gramlık parçalar halinde yuvarlanarak elle hafifçe bastırılır. Meşe kömüründen hazırlanarak ızgarada sık sık çevrilerek pişirilir.
Şapşap köfte, Bartın yöresine ait bir yemektir.