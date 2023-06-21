Sapanca'da Teleferik Hizmete Girdi

Sapanca'nın doğal güzelliklerini keşfetmek için yapılan teleferik projesi hizmete girdi. İlk yolcularını ağırlayan teleferik, 1500 metre boyunca yeşil ve mavinin tonlarıyla iç içe yolculuk imkanı sunuyor. Teleferik ücreti öğrenci için 100, tam bilet için 150 lira olarak belirlendi.