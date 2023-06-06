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Sapanca'da Otomobil Kazası: 3 Yaralı

Sapanca'da Otomobil Kazası: 3 Yaralı

Otomobil Haberleri

Sapanca'nın Uzunkum Mahallesi Sakarya Caddesi'nde meydana gelen trafik kazasında 2 otomobil çarpıştı ve 3 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, polis kaza ile ilgili inceleme başlattı.

Sakarya'nın Sapanca ilçesinde iki otomobilin çarpışması neticesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Kaza, Uzunkum Mahallesi Sakarya Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İ.S. (23) idaresindeki 54 EP 047 plakalı Honda marka otomobil ile A.Ç. (49) idaresindeki 54 AV 022 plakalı Volkswagen marka otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile İ.S. idaresindeki otomobilde yolcu olarak bulunan Y.A. (26), E.C. (24) ve B.Y. (21) isimli 3 kişi yaralandı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri gerçekleştirilen yaralılar hastaneye kaldırılırken, polis kaza ile ilgili inceleme başlattı. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Otomobil

Sakarya Sapanca Otomobil Haberler

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