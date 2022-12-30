Sapanca'da bir masal diyarı , bungalow evler Annem Konak

Yılbaşının gözde adresi Annem Konak oldu Sapanca'da bulunan ve ekolojik niteliklere sahip ahşap bungalovlardan oluşan Annem Konak, misafirlerine doğayla iç içe huzurlu bir tatil geçirme imkânı sunuyor. Annem Konak'ın yabancı turistlerin de ilgi odağı olduğunu söyleyen tesisin sahibi Ayşe Asuman, "Yılbaşı rezervasyonlarımız günler öncesinden doldu" dedi.

Koronavirüs pandemisinin ardından hem doğayla iç içe bir konumda bulunan hem de ekolojik niteliklere sahip olan tesisler tatilcilerden büyük rağbet görmeye başladı. Son yıllarda en çok tercih edilen adreslerden biri de Sapanca'da, Mahmudiye Deresi kıyısında hizmet veren Annem Konak oldu. Ayşe Asuman'ın sahibi olduğu Annem Konak, 1.5 dönüm arazi üzerine planlanmış, ekolojik niteliklere sahip ahşap tekil evlerden oluşuyor. Doğayla iç içe konumuyla tercih sebebi olan tesis, sadece yerli değil yabancı tatilcilerin de ilgi odağı.

İNSANLAR HUZURU DOĞADA ARIYOR

Dere kıyısında, yemyeşil ağaçlar arasında konumlanan Annem Konak'ın bungalov evlerinde huzurlu bir tatil geçirme imkânı sunduklarını dile getiren Ayşe Asuman, "Pandemi sonrası doğaya dönüş trendi, tatil tercihlerini de etkiledi. İnsanlar artık huzuru doğada, yemyeşil ortamlarda arıyor. Annem Konak'ta tatil yapanlar da sadece dinlenmiş olmuyor, aynı zamanda kendilerini terapi görmüş gibi mutlu hissediyorlar. Çünkü biz burada masal diyarından fırlamış gibi duran ahşap evler, terapi bahçesi niteliğinde bir alan oluşturduk" dedi.

KALİTE ODAKLI HİZMET ANLAYIŞI

Yılbaşı rezervasyonlarının da günler öncesinden dolduğunu söyleyen Ayşe Asuman, "Annem Konak'a bir gelen, mutlaka yeniden geleceğini söylüyor. Aldığımız geri dönüşler hep olumlu. Türk misafirlerimiz kadar yabancı konuklarımız da çok fazla. Sapanca zaten eşsiz güzelliği ile bir cazibe merkezi. Biz de kalite odaklı hizmet anlayışımızla bu bölgenin en çok tercih edilen adreslerinden biri olmanın mutluluğunu yaşıyoruz" diye konuştu.