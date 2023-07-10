Sapanca Belediyesi hangi partiden? Sapanca Belediye Başkanı kimdir, hangi partiden?

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SAPANCA BELEDİYE BAŞKANI HANGİ PARTİDEN?

Sapanca Belediye Başkanlığını Özcan Özen yapıyor.

ÖZCAN ÖZEN KİMDİR?



1964 Yılında Sakarya'nın Sapanca İlçesinde doğdu. İlk ve orta öğrenimini Sapanca'da tamamladı. Anadolu Üniversitesi İktisat Bölümünden mezun oldu. 1981-1988 Yılları arasında Sakarya Belediyesi muhasebe bölümünde çalıştı. 1988-1990 Yılları arasında, askerlik görevini yedek subay olarak tamamladı.

Sakarya Amatör Liglerinde 15 yıl futbol oynadı. Sapanca Spor'da bir dönem yöneticilik görevinde bulundu. Siyasi hayatına Refah Partisi Gençlik Kolları'nda başladı. Ardından sırasıyla Refah Partisi Yönetim Kurulu Üyeliği, İlçe Başkanlığı, 1999-2004 yılları arasında Fazilet Partisi Belediye Meclis Üyeliği, 2009-2014 yılları arasında AK Parti'den İl Genel Meclis Üyeliği, 2014 yılından bu güne kadar ise Sapanca Belediye Meclis Üyeliği ve Sakarya Büyükşehir Belediye Meclis Üyeliği görevlerini yürüttü.

Özcan Özen, evli ve 5 çocuk babasıdır.