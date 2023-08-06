Konumu, ihtişamlı duruşu ve tarihi dokusuyla restore edilip turizme kazandırılmayı bekleyen Sapa Kalesi, bir çok medeniyete şahitlik etti. Erzurum'un Uzundere ilçesi Sapaca Köyü'nde, İpek Yolu üzerinde bulunan ve bir çok medeniyete ev sahipliği yapan Sapaca Kalesi, görenleri kendine hayran bırakıyor. Tarihi süreç içinde bölgenin güvenliği ve ticareti yolları noktasında da önem taşıyan Sapaca Kalesi, 1547'de Osmanlı hakimiyetine girdi ve konumu itibariyle adeta Osmanlı'nın Kafkaslar'a açılan kapısı oldu. Ancak yıllardan beridir dile getirilmesine ve söylenmesine rağmen bir türlü restoresi yapılmadı. Sapaca Kalesi Eşkisor Kalesi adıyla Orta Çağ veya Yakın Çağ döneminde inşa edildiği de ifade ediliyor. Sapaca Köyü sakinleri başta olmak üzere kalenin içler acısı halini gören vatandaşlar buranın bir önce kurtarılması ve turizme kazandırılması gerektiğini dile getirdiler. Uzundere yıllardır esnaflık yapan Muzaffer Müjdeci'de Sapaca Kalesi'nin turizme kazandırılmasının hem kendileri hem de bölge için ciddi bir kazanım olacağını söyledi.

Sapaca Kalesi turizme kazandırılmayı bekliyor

ERZURUM - Konumu, ihtişamlı duruşu ve tarihi dokusuyla restore edilip turizme kazandırılmayı bekleyen Sapa Kalesi, bir çok medeniyete şahitlik etti.

Erzurum'un Uzundere ilçesi Sapaca Köyü'nde, İpek Yolu üzerinde bulunan ve bir çok medeniyete ev sahipliği yapan Sapaca Kalesi, görenleri kendine hayran bırakıyor. Tarihi süreç içinde bölgenin güvenliği ve ticareti yolları noktasında da önem taşıyan Sapaca Kalesi, 1547'de Osmanlı hakimiyetine girdi ve konumu itibariyle adeta Osmanlı'nın Kafkaslar'a açılan kapısı oldu. Ancak yıllardan beridir dile getirilmesine ve söylenmesine rağmen bir türlü restoresi yapılmadı.

Sapaca Kalesi Eşkisor Kalesi adıyla Orta Çağ veya Yakın Çağ döneminde inşa edildiği de ifade ediliyor. Sapaca Köyü sakinleri başta olmak üzere kalenin içler acısı halini gören vatandaşlar buranın bir önce kurtarılması ve turizme kazandırılması gerektiğini dile getirdiler.

Uzundere yıllardır esnaflık yapan Muzaffer Müjdeci'de Sapaca Kalesi'nin turizme kazandırılmasının hem kendileri hem de bölge için ciddi bir kazanım olacağını söyledi.