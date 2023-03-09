Manisa'nın Sarıgöl ilçesindeki canlı hayvan pazarlarının, ülke genelinde görülen şap hastalığı nedeniyle ikinci bir emre kadar kapatılma kararının ardından konuya ilişkin ilk açıklama Tarım ve Orman Bakanlığından geldi. Bu gelişmenin ardından vatandaşlar şap hastalığı nedir? Şap hastalığının belirtileri nelerdir? Şap hastalığı insanlarda bulaşır mı? İşte konu hakkında tüm merak edilenler...

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından Türkiye genelinde hayvanlarda görülen şap hastalığı nedeniyle il ve ilçe canlı hayvan pazarlarının ikinci bir emre kadar yasaklandığı bildirildi. Bu gelişmenin ardından vatandaşlar şap hastalığı nedir? Şap hastalığının belirtileri nelerdir? Şap hastalığı insanlarda bulaşır mı? Detaylar haberimizde..

ŞAP HASTALIĞINA KARŞI NE TEDBİLER ALINACAK?

Bakanlığın konuyla ilgili açıklamasında şu ifadelere yer verildi: "Irak'ta şap hastalığıyla ilgili gelişmelerin ortaya çıkması üzerine, Avrupa Birliği Şap Hastalığı ile Mücadele Komisyonu (EuFMD) koordinasyonunda Numune Gönderme ve Test Etme Protokolü çerçevesinde, Bakanlığımıza bağlı Şap Enstitüsü Müdürlüğümüze incelenmek üzere farklı mahallerden numuneler gönderilmiştir.

Hâlihazırda hastalık görülen 8 işletmede kordon-karantina dâhil olmak üzere tüm tedbirler alınmıştır. 8 Mart 2023 tarihinde de Dünya Hayvan Sağlığı Örgütüne gerekli bildirimde bulunulmuştur. Şap Enstitü Müdürlüğümüz tarafından yürütülen çalışmalar neticesinde ise SAT-2 serotipine karşı aşı üretilmiş ve 9 Mart 2023 tarihi itibarıyla kullanıma hazır hale getirilmişti

ŞAP HASTALIĞI NEDİR?

Evcil veya yabani tüm çift tırnaklı hayvanlarda görülebilen, kronik durumlarda zayıf ve yavru hayvanlarda ölüme sebebiyet veren, genellikle et, süt ve iş gücü kaybına sebep olan viral bir hastalıktır. Türkiye Tarım ve Orman Bakanlığınca ihbarı mecburi hastalıklar arasında yer almaktadır.

ŞAP HASTALIĞININ BELİRTİKLERİ NELERDİR?

Son zamanlarda Evcil veya yabani tüm çift tırnaklı hayvanlarda sık sık görülen şap hastalığının belirtileri şu şekildedir.

Yüksek ateş

Donuk ve cansız bakışlar

Salyalı ve şapırtılı ağız

Titreme

Hassas ve ızdıraplı ayaklar

Ağız, dil ve dudaklarda yaralar

Ağır vakalarda tırnak düşmesi

Süt veriminde azalma

Diş etlerinde hassasiyet

Buzağılarda ölüm

ŞAP HASTALIĞI İNSANLARA BULAŞIR MI?

Şap hastalığı insanlarda enfekte hayvanlar ile temas veya enfekte et ve süt ürünleri ile enfeksiyonu nadiren aldıkları bildirilmektedir.

ŞAP HASTALIĞI NASIL TEDAVİ EDİLİR?

Şap hastalığının etkenine direkt tedavi uygulanmıyor ancak yan etkilerden dolayı oluşan enfeksiyonların tedavisi gerçekleştiriliyor. Ölüm oranı düşük olan şap hastalığında, ağızdaki yaralar için karbonatlı, sodalı su ve sirkeyle ağız içi yıkanıyor. Ayaklara dezenfektan uygulanıyor. Hasta hayvanlara A vitamini açısından zengin besinler takviye ediliyor. Ayrıca ateşli dönemlerde antibiyotik kullanımına başvuruluyor.