Şap hastalığı nedir? Şap hastalığının belirtileri nelerdir? Şap hastalığı insanlarda bulaşır mı?
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Manisa'nın Sarıgöl ilçesindeki canlı hayvan pazarlarının, ülke genelinde görülen şap hastalığı nedeniyle ikinci bir emre kadar kapatılma kararının ardından konuya ilişkin ilk açıklama Tarım ve Orman Bakanlığından geldi. Bu gelişmenin ardından vatandaşlar şap hastalığı nedir? Şap hastalığının belirtileri nelerdir? Şap hastalığı insanlarda bulaşır mı? İşte konu hakkında tüm merak edilenler...
Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından Türkiye genelinde hayvanlarda görülen şap hastalığı nedeniyle il ve ilçe canlı hayvan pazarlarının ikinci bir emre kadar yasaklandığı bildirildi. Bu gelişmenin ardından vatandaşlar şap hastalığı nedir? Şap hastalığının belirtileri nelerdir? Şap hastalığı insanlarda bulaşır mı? Detaylar haberimizde..
Bakanlığın konuyla ilgili açıklamasında şu ifadelere yer verildi: "Irak'ta şap hastalığıyla ilgili gelişmelerin ortaya çıkması üzerine, Avrupa Birliği Şap Hastalığı ile Mücadele Komisyonu (EuFMD) koordinasyonunda Numune Gönderme ve Test Etme Protokolü çerçevesinde, Bakanlığımıza bağlı Şap Enstitüsü Müdürlüğümüze incelenmek üzere farklı mahallerden numuneler gönderilmiştir.
Hâlihazırda hastalık görülen 8 işletmede kordon-karantina dâhil olmak üzere tüm tedbirler alınmıştır. 8 Mart 2023 tarihinde de Dünya Hayvan Sağlığı Örgütüne gerekli bildirimde bulunulmuştur. Şap Enstitü Müdürlüğümüz tarafından yürütülen çalışmalar neticesinde ise SAT-2 serotipine karşı aşı üretilmiş ve 9 Mart 2023 tarihi itibarıyla kullanıma hazır hale getirilmişti
Evcil veya yabani tüm çift tırnaklı hayvanlarda görülebilen, kronik durumlarda zayıf ve yavru hayvanlarda ölüme sebebiyet veren, genellikle et, süt ve iş gücü kaybına sebep olan viral bir hastalıktır. Türkiye Tarım ve Orman Bakanlığınca ihbarı mecburi hastalıklar arasında yer almaktadır.
Son zamanlarda Evcil veya yabani tüm çift tırnaklı hayvanlarda sık sık görülen şap hastalığının belirtileri şu şekildedir.
- Yüksek ateş
- Donuk ve cansız bakışlar
- Salyalı ve şapırtılı ağız
- Titreme
- Hassas ve ızdıraplı ayaklar
- Ağız, dil ve dudaklarda yaralar
- Ağır vakalarda tırnak düşmesi
- Süt veriminde azalma
- Diş etlerinde hassasiyet
- Buzağılarda ölüm
Şap hastalığı insanlarda enfekte hayvanlar ile temas veya enfekte et ve süt ürünleri ile enfeksiyonu nadiren aldıkları bildirilmektedir.
Şap hastalığının etkenine direkt tedavi uygulanmıyor ancak yan etkilerden dolayı oluşan enfeksiyonların tedavisi gerçekleştiriliyor. Ölüm oranı düşük olan şap hastalığında, ağızdaki yaralar için karbonatlı, sodalı su ve sirkeyle ağız içi yıkanıyor. Ayaklara dezenfektan uygulanıyor. Hasta hayvanlara A vitamini açısından zengin besinler takviye ediliyor. Ayrıca ateşli dönemlerde antibiyotik kullanımına başvuruluyor.