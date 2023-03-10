Tarım ve Orman Bakanlığı, Türkiye'de SAT-2 serotipi şap hastalığıyla ilgili ilk vakanın tespit edildiğini duyurdu. Ülke genelinde alarm verilirken, 8 işletmenin karantina altına alındığı belirtildi. Bunun üzerine arama motorlarında Şap hastalığı hangi hayvanlarda görülür? Şap hastalığı nedir, belirtileri ne? soruları aratıldı.

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Türkiye'de ilk vakanın tespit edildiği SAT-2 serotipi şap hastalığıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Gerekli aşıların üretildiğini söyleyen Bakan Kirişci, "Aşılama hızla yapılacak. Bu aşılar büyükbaş hayvanlarımızda kullanılacak. Türkiye'nin şu anki hayvan popülasyonunda büyükbaşlarımızın tamamı bu aşıyla aşılanmak durumunda." ifadelerini kullandı. Peki, Şap hastalığı hangi hayvanlarda görülür? Şap hastalığı nedir, belirtileri ne?

ŞAP HASTALIĞI HANGİ HAYVANLARDA GÖRÜLÜR?

Şap, çift toynaklı hayvanlarda görülen viral bir hastalıktır. Halk arasında tabak veya dabak olarak adlandırılır.

ŞAP HASTALIĞI NEDİR?

Evcil veya yabani tüm çift tırnaklı hayvanlarda görülebilen, kronik durumlarda zayıf ve yavru hayvanlarda ölüme sebebiyet veren, genellikle et, süt ve iş gücü kaybına sebep olan viral bir hastalıktır. Türkiye Tarım ve Orman Bakanlığınca ihbarı mecburi hastalıklar arasında yer almaktadır. Hastalığın mortalitesi düşük olmasına karşın yüksek morbiditeye sahiptir. Bu şu anlama gelir: Öldürücü olmamakla birlikte sürü içerisinde veya bölgede hızla yayılır. Her ne kadar zoonoz kabul edilse de insanlara bulaşma oldukça nadirdir.

Hastalık İlk kez 1546 yılında Hieranymus Fracastorius tarafından tanımlanmıştır. Türkiye'de ise ilk olarak 1914 yılında istatistiki bilgi olarak kayıt altına alınmıştır.

ŞAP HASTALIĞI NASIL BULAŞIR?

Hastalığın yayılışı 2 farklı unsurla gerçekleşir:

1- Hasta hayvanlar

Bunların ağız salya akıntısı

İdrar ve dışkıları

Sütü

Mihraklarda oluşan vezikülerin patlaması ile

2- Taşıyıcı hayvan ve kaynaklar

Fare, Kuşlar, Yaban domuzu, Kanatlılar hastalığın yayılmasında rol oynar.

Suni tohumlama (Hastalıklı sperm veya malzeme ile)

Hastalıklı ortamda bulunan kaba yem, hayvan altlığı, su,

Hastalıklı ortamda kullanılan elbise, kıyafet ve malzemenin (sağım makinesi, kaşağı, zincir) dezenfekte edilmeden kullanılması,

Hayvan nakilleri (Hastalıklı hayvan, malzeme veya dezenfekte edilmemiş taşıma araçları ile),

Hastalıklı hayvan ürünlerinin gerekli işleme tabi tutulmadan piyasaya sürülmesi hastalığın salğın haline gelmesinde önemli rol oynar.

ŞAP HASTALIĞI BELİRTİLERİ NEDİR?

Ağız bölgesinde salya, köpüklü akıntı ve/veya tırnak arası bölgesinde oluşan erozyonlar ön teşhis için en belirli görüntüdür. Bu lezyonlar meme bölgesinde özellikle meme başlarında görülebilir ama bu teşhis için tam bir ayrım sağlamaz.

ŞAP HASTALIĞI TEDAVİSİ VAR MI?

Viral bir hastalıktır, birçok çeşidi olduğundan tam olarak tedavisi yoktur.[kaynak belirtilmeli] Veteriner hekimler hastalığın seyrine göre farklı tedavi yöntemleri uygulamaktadırlar.