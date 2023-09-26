Sanya'ya yönelik uluslararası kruvaziyer seferleri yeniden başladı

1.800'den fazla yolcu taşıyan bir kruvaziyer gemisi Pazartesi günü Çin'in güneyindeki Hainan eyaletinin tatil kenti Sanya'daki uluslararası kruvaziyer limanına demirledi. Kruvaziyer seferleri Kovid-19 salgını nedeniyle üç yıl sekiz ay süreyle durdurulmuştu. Pazartesi günü Sanya limanına demirleyen yolcu gemisi Hong Kong'dan geliyor. Seferlerin yeniden başlamasıyla, kruvaziyer gemileri, Hong Kong ve Sanya arasında rutin şekilde seyahat ediyor olacak.

HAİKOU, 26 Eylül (Xinhua) -- 1.800'den fazla yolcu taşıyan bir kruvaziyer gemisi Pazartesi günü Çin'in güneyindeki Hainan eyaletinin tatil kenti Sanya'daki uluslararası kruvaziyer limanına demirledi. Böylelikle Sanya'ya yönelik uluslararası gidiş dönüş kruvaziyer seferleri tam olarak yeniden başlamış oldu.

Hainan'ın merkezi Haikou'daki gümrük yetkililerine göre, kruvaziyer seferleri Kovid-19 salgını nedeniyle üç yıl sekiz ay süreyle durdurulmuştu.

Pazartesi günü Sanya limanına demirleyen yolcu gemisi Hong Kong'dan geliyor. Seferlerin yeniden başlamasıyla, kruvaziyer gemileri, Hong Kong ve Sanya arasında rutin şekilde seyahat ediyor olacak.

Sanya gümrüğünden bir yetkili olan Liu Chun, gümrük yetkililerinin kruvaziyer ekonomisinin toparlanmasını kolaylaştırmak ve kruvaziyer endüstrisinin yüksek kaliteli gelişimini sağlamak üzere gümrük işlemlerini optimize etmeye devam edeceğini söyledi.

Bu ayın başlarında Çin Ulaştırma Bakanlığı, ülkedeki limanlara yönelik uluslararası kruvaziyer gemi taşımacılığının tamamen yeniden başladığını duyurmuştu. Uluslararası kruvaziyer taşımacılığının yeniden başlatılmasına ilişkin denemeler, bu yılın başlarında Shanghai ve Shenzhen limanlarında gerçekleştirildi.