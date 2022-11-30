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Santiago Bernabeu Kupası'nda Galatasaray var mı? Santiago Bernabeu Kupası'nda kimler var?

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Santiago Bernabeu Kupası'nda Galatasaray var mı? Santiago Bernabeu Kupası'nda kimler var?

Santiago Bernabeu Kupası'nda hangi takımlar var merak ediliyor. Real Madrid, 2023 yılında düzenleyeceği Santiago Bernabeu kupasına Galatasaray'ı da davet etti. Peki, Santiago Bernabeu Kupası Galatasaray var mı? Santiago Bernabeu Kupası kimler var?

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Santiago Bernabeu Kupası'na Galatasaray davet edildi mi? Santiago Bernabeu Kupası'nda hangi takımlar var merak ediliyor. Real Madrid, 2023 yılında düzenleyeceği Santiago Bernabeu kupasına Galatasaray'ı da davet etti. Peki, Santiago Bernabeu Kupası Galatasaray var mı? Santiago Bernabeu Kupası kimler var? İşte detaylar...

Real Madrid, 2023 yılında dev takımlarla düzenleyeceği Santiago Bernabeu Kupası'na Galatasaray'ı da davet etti.

Real Madrid, 2023 yılında düzenleyeceği Santiago Bernabeu kupasına Galatasaray'ı da davet etti. BR Football'daki habere göre turnuvada Milan, Arsenal ve Galatasaray yer alacak.

Galatasaray'ın bu turnuvada adının geçmesi Sarı-Kırmızılı taraftarları hayli mutlu etti. Galatasaray geçmiş yıllarda Arsenal'ın düzenlediği turnuvaya da davet edilmişti.

Santiago Bernabeu Kupası'nda Galatasaray var mı? Santiago Bernabeu Kupası'nda kimler var?

Fatih Terim, Emirates Cup'taki maçta yaptığı topuk hareketiyle futbol dünyasında hayli gündem olmuştu.

Haberler.com / Onur Bayram - Gündem

Santiago Bernabeu Galatasaray Gündem Spor Haberler

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