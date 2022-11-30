Santiago Bernabeu Kupası'nda Galatasaray var mı? Santiago Bernabeu Kupası'nda kimler var?

Santiago Bernabeu Kupası'nda hangi takımlar var merak ediliyor. Real Madrid, 2023 yılında düzenleyeceği Santiago Bernabeu kupasına Galatasaray'ı da davet etti. Peki, Santiago Bernabeu Kupası Galatasaray var mı? Santiago Bernabeu Kupası kimler var?

Galatasaray'a bir kötü haber daha! Takımın yıldızı idmanı yarıda bırakmak zorunda kaldı

Santiago Bernabeu Kupası'na Galatasaray davet edildi mi? Santiago Bernabeu Kupası'nda hangi takımlar var merak ediliyor. Real Madrid, 2023 yılında düzenleyeceği Santiago Bernabeu kupasına Galatasaray'ı da davet etti. Peki, Santiago Bernabeu Kupası Galatasaray var mı? Santiago Bernabeu Kupası kimler var? İşte detaylar...

SANTİAGO BERNABEU TURNUVASINDA GALATASARAY VAR MI?

Real Madrid, 2023 yılında dev takımlarla düzenleyeceği Santiago Bernabeu Kupası'na Galatasaray'ı da davet etti.

SANTİAGO BERNABEU TURNUVASINDA HANGİ TAKIMLAR VAR?

Real Madrid, 2023 yılında düzenleyeceği Santiago Bernabeu kupasına Galatasaray'ı da davet etti. BR Football'daki habere göre turnuvada Milan, Arsenal ve Galatasaray yer alacak.

TARAFTARLAR HEYECANLANDI

Galatasaray'ın bu turnuvada adının geçmesi Sarı-Kırmızılı taraftarları hayli mutlu etti. Galatasaray geçmiş yıllarda Arsenal'ın düzenlediği turnuvaya da davet edilmişti.

TERİM MEST ETMİŞTİ

Fatih Terim, Emirates Cup'taki maçta yaptığı topuk hareketiyle futbol dünyasında hayli gündem olmuştu.