Santiago Bernabeu Kupası maçları ne zaman? Santiago Bernabeu turnuvası ne zaman başlayacak?
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Real Madrid, 2023 yılında düzenleyeceği Santiago Bernabeu kupasına Galatasaray'ı da davet etti. BR Football'daki habere göre turnuvada Milan, Arsenal ve Galatasaray yer alacak. Peki, Santiago Bernabeu Kupası maçları ne zaman? Santiago Bernabeu turnuvası ne zaman başlayacak?
Santiago Bernabeu Kupası maçı ne zaman? Real Madrid, 2023 yılında düzenleyeceği Santiago Bernabeu kupasına Galatasaray'ı da davet etti. BR Football'daki habere göre turnuvada Milan, Arsenal ve Galatasaray yer alacak. Peki, Santiago Bernabeu Kupası maçları ne zaman? Santiago Bernabeu turnuvası ne zaman başlayacak? İşte detaylar...
Santiago Bernabéu Kupası, Real Madrid tarafından eski başkanları Santiago Bernabéu Yeste anısına düzenlenen dostluk turnuvasıdır. Her yıl Ağustos sonu Eylül başında düzenlenir.
Real Madrid, 2023 yılında dev takımlarla düzenleyeceği Santiago Bernabeu Kupası'na Galatasaray'ı da davet etti.
Real Madrid, 2023 yılında düzenleyeceği Santiago Bernabeu kupasına Galatasaray'ı da davet etti. BR Football'daki habere göre turnuvada Milan, Arsenal ve Galatasaray yer alacak.
Galatasaray'ın bu turnuvada adının geçmesi Sarı-Kırmızılı taraftarları hayli mutlu etti. Galatasaray geçmiş yıllarda Arsenal'ın düzenlediği turnuvaya da davet edilmişti.