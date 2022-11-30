Real Madrid, 2023 yılında düzenleyeceği Santiago Bernabeu kupasına Galatasaray'ı da davet etti. BR Football'daki habere göre turnuvada Milan, Arsenal ve Galatasaray yer alacak. Peki, Santiago Bernabeu Kupası maçları ne zaman? Santiago Bernabeu turnuvası ne zaman başlayacak?

Santiago Bernabeu Kupası maçı ne zaman? Real Madrid, 2023 yılında düzenleyeceği Santiago Bernabeu kupasına Galatasaray'ı da davet etti. BR Football'daki habere göre turnuvada Milan, Arsenal ve Galatasaray yer alacak. Peki, Santiago Bernabeu Kupası maçları ne zaman? Santiago Bernabeu turnuvası ne zaman başlayacak? İşte detaylar...

SANTİAGO BERNABEU KUPASI MAÇLARI NE ZAMAN?

Santiago Bernabéu Kupası, Real Madrid tarafından eski başkanları Santiago Bernabéu Yeste anısına düzenlenen dostluk turnuvasıdır. Her yıl Ağustos sonu Eylül başında düzenlenir.

SANTİAGO BERNABEU TURNUVASINDA GALATASARAY VAR MI?

Real Madrid, 2023 yılında dev takımlarla düzenleyeceği Santiago Bernabeu Kupası'na Galatasaray'ı da davet etti.

SANTİAGO BERNABEU TURNUVASINDA HANGİ TAKIMLAR VAR?

Real Madrid, 2023 yılında düzenleyeceği Santiago Bernabeu kupasına Galatasaray'ı da davet etti. BR Football'daki habere göre turnuvada Milan, Arsenal ve Galatasaray yer alacak.

TARAFTARLAR HEYECANLANDI

Galatasaray'ın bu turnuvada adının geçmesi Sarı-Kırmızılı taraftarları hayli mutlu etti. Galatasaray geçmiş yıllarda Arsenal'ın düzenlediği turnuvaya da davet edilmişti.