Sansür ne demek? Sansür anlamı ne?
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Anlamı en çok merak edilen kelimelerden olan Sansür, sosyal hayatın için çok defa duyuluyor ve ne anlama geldiği araştırılıyor. Peki, Sansür ne demek? Sansür anlamı ne? İşte, Sansür kelimesinin anlamı!
Günlük hayatta sıkça duyulan ve anlamı merak edilen Sansür kelimesinin ne demek olduğu araştırılıyor. Peki, Sansür anlamı ne? Sansür ne demek?
SANSÜR NE DEMEK?
sansür
Fransızca censure
1. isim Her türlü yayının, sinema ve tiyatro eserinin hükûmetçe önceden denetlenmesi işi, sıkı denetim:
"Basın, sözde özgürlüğe kavuşmuş, sansür kaldırılmıştı." - Hıfzı Topuz
2. isim Her türlü yayının, sinema ve tiyatro eserinin yayınının ve gösterilmesinin izne bağlı olması, sıkı denetim.