Sansür ne demek? Sansür anlamı ne?

Anlamı en çok merak edilen kelimelerden olan Sansür, sosyal hayatın için çok defa duyuluyor ve ne anlama geldiği araştırılıyor. Peki, Sansür ne demek? Sansür anlamı ne? İşte, Sansür kelimesinin anlamı!