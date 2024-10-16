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Şanslı Logan filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Şanslı Logan filmi ne zaman, nerede çekildi?

Şanslı Logan filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Şanslı Logan filmi ne zaman, nerede çekildi?
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Sinemaseverlerin beğenisini toplayan Şanslı Logan filmi televizyon ekranlarında da izleyicilerin beğenisini topluyor. İzleyicilerin merak ettiği Şanslı Logan konusu, özeti ve Şanslı Logan oyuncuları gibi konuları mercek altına alıyoruz. Şanslı Logan filminin detayları…

İzleyenleri ekrana bağlayan Şanslı Logan filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Şanslı Logan filmini izleyecek olanların merak ettiği Şanslı Logan konusu nedir, Şanslı Logan oyuncuları kimler ve Şanslı Logan özeti gibi konuları inceliyoruz.

ŞANSLI LOGAN FİLMİ KONUSU NEDİR?

Jimmy Logan, erkek kardeşi Clyde ve kuaför kız kardeşi Mellie ile Kuzey Carolina'nın Charlotte Motor Speedway'inde kapsamlı soygun için plan yapıyordur. Jimmy, paranın yeraltı nakit yönetim sistemine girmesine yardımcı olmak için, yıkım uzmanı Joe Bang'i işe alıyor. Zaten riskli olan soygunu daha da karmaşık hale getiren planlama karmaşası, hırsızları, yılın en popüler NASCAR etkinliği olan Coca-Cola 600 sırasında işi yürütmeye zorluyor. Hırslı soygunu planları üzerinde ilerlerlerken,Loganlar, acımasız bir FBI ajanının davayı soruşturmaya başlamasıyla son bir engelle karşılaşırlar.


ŞANSLI LOGAN FİLMİ OYUNCULARI VE KADROSU

Oyuncular: Channing Tatum, Adam Driver, Daniel Craig



Osman DEMİR
Osman DEMİR
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