Sansar Salvo - Pes Et sözleri! 'Pes Et' şarkı sözleri nelerdir? Şarkı hakkında bilgiler!
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Sansar Salvo'nun yeni şarkısı Pes Et, Youtube'a yüklendi. Şarkı kısa sürede binlerce izlenme ve beğeni aldı. Şarkının sözleri ise merak edildi. Peki, Sansar Salvo - Pet et şarkı sözleri nelerdir? Pes et şarkı sözleri nedir?
Sansar Salvo - Pes Et şarkı sözlerine haberimizden ulaşabilirsiniz.
SANSAR SALVO - PES ET ŞARKI SÖZLERİ
Pes et bi
Flat değil bi tekniğim bu yani
Koş dur ekmeğin peşinde yanıbaşında parti var
Şarkılar, şarapçılar
Koşarken itirazım vardır aşık olduran
Gönül harabe oldu yar
Dumansız evdeyim,
Bi bodrum,
Al bi ton duvar
Kafam damarlarımla tuval, sorgu sual
Kaldı kaldırımda onca boş zaman şu an
Şu anda sorma sual
Dua edenle kal
Zamanı az kalan zaman cebimde vardır al
Dirayetimde var kurallarım yok oldular
İntizarı intiharım olmuş kiminin aslen
Mermilerle mikrofonda kalemim aslan öldüren ve asla ve asla aslan kesenler alsa övgülerimi ivedilikle kafamın dikine gittim ve kolpan, yalanların
Elinde yok kanıt
Soğuk yataktayım üstüm açık
Canımla çık
Bitmiyorsa pisliğin satastığınbi pisliğim ben napıyım temizleyin
İstenince istedim kan denizleri
Yarattı kanlı izleritıkandı genzim
Fırtınayla boğuşuyor şu coşkusuyla
Hançeri saplayanlar bi gemide
Gemiye bak delik deşik
Soru işareti değil gayet netim
Yol verin
Boğulduğum denizde boy verir silik biri
Kararsızlığım karakter yarattı çok karizma
Yalnızlığımı sevdiğim bir arsız anı izleyin
Zamansız çöken hüznü tattım içlenip
Belirsiz gidişlerinde dönüşü iş değil
Başladım beşinde sabahın çekti beat beni
Çakmağımla çıktığım bu serüvenimdeyim
Yoluna koy bi şeyleri bişeyler iyi bişey değil
Bişeyler hiç bişey değil be eşşeğim benim
Sizce Temmuz ayında asgari ücrete 2. zam gelecek mi? #AsgariÜcret | #Zam— Haberler (@Haberler) June 15, 2022