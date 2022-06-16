Sansar Salvo - Pes Et sözleri! 'Pes Et' şarkı sözleri nelerdir? Şarkı hakkında bilgiler!

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SANSAR SALVO - PES ET ŞARKI SÖZLERİ

Pes et bi

Flat değil bi tekniğim bu yani

Koş dur ekmeğin peşinde yanıbaşında parti var

Şarkılar, şarapçılar

Koşarken itirazım vardır aşık olduran

Gönül harabe oldu yar

Dumansız evdeyim,

Bi bodrum,

Al bi ton duvar

Kafam damarlarımla tuval, sorgu sual

Kaldı kaldırımda onca boş zaman şu an

Şu anda sorma sual

Dua edenle kal

Zamanı az kalan zaman cebimde vardır al

Dirayetimde var kurallarım yok oldular

İntizarı intiharım olmuş kiminin aslen

Mermilerle mikrofonda kalemim aslan öldüren ve asla ve asla aslan kesenler alsa övgülerimi ivedilikle kafamın dikine gittim ve kolpan, yalanların

Elinde yok kanıt

Soğuk yataktayım üstüm açık

Canımla çık

Bitmiyorsa pisliğin satastığınbi pisliğim ben napıyım temizleyin

İstenince istedim kan denizleri

Yarattı kanlı izleritıkandı genzim

Fırtınayla boğuşuyor şu coşkusuyla

Hançeri saplayanlar bi gemide

Gemiye bak delik deşik

Soru işareti değil gayet netim

Yol verin

Boğulduğum denizde boy verir silik biri

Kararsızlığım karakter yarattı çok karizma

Yalnızlığımı sevdiğim bir arsız anı izleyin

Zamansız çöken hüznü tattım içlenip

Belirsiz gidişlerinde dönüşü iş değil

Başladım beşinde sabahın çekti beat beni

Çakmağımla çıktığım bu serüvenimdeyim

Yoluna koy bi şeyleri bişeyler iyi bişey değil

Bişeyler hiç bişey değil be eşşeğim benim

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