Sansar Salvo adıyla tanınan genç rapçi Ekincan Arslan, onlarca ilaç içerek intihar girişiminde bulundu. Peki, Sansar Salvo intihar mı etti? Ekincan Arslan neden intihar etti, sağlık durumu nasıl?

Sansar Salvo intihar mı etti? Ekincan Arslan neden intihar etti, sağlık durumu nasıl?

Şarkıları ve Sansar Salvo takma adıyla tanınan rapçi Ekincan Arslan, geçtiğimiz günlerde 43 farklı ilaç içerek intihara kalkıştığını açıkladı. Merak edilenler arasında ise Sansar Salvo intihar mı etti? Ekincan Arslan neden intihar etti, sağlık durumu nasıl? soruları yer aldı.

SANSAR SALVO İNTİHAR MI ETTİ?

Salsar Salvo adıyla tanınan genç rapçi Ekincan Arslan, onlarca ilaç içerek intihar girişiminde bulundu. Sağlık durumu iyi olan Arslan, peş peşe yaptığı açıklamalarda isim vermeden birilerini hedef alarak "Silah kullanmayı bilmiyorum ama kendimi nerede koruyacağımı da çok iyi bilirim" dedi.

X hesabından yaptığı paylaşımda eski kız arkadaşı, babası ve ailesinin de dahil olduğu olayları öfkeli bir dille anlatan Arslan, "Ben geçen çarşamba 43 adet ilaç çeşitli antipsikotik ve antibiyotiklerle kişisel bir buhran yüzünden intihar etmişim. Adam kız arkadaşıma telefon açmıyor WhatsApp'tan yazıyor dakikası bitmesin diye Taksim ilk yardımda. Ne yapacaksın ben canıma yine kıysam zaten 2 etti. Evleri mi yiyeceksin?" dedi.

Sansar Salvo

Silah kullanmayı bilmediğini belirten rapçi, diğer bir paylaşımında ise "Silah kullanmayı bilmiyorum ama kendimi nerde koruyacağımı da çok iyi bilirim. Telefonu kapattım aramayın demiştim. Siz rezil ettiniz . Beni bu gün kimseye dövdüremeyeceksiniz avukatcım. AV. teli kapatıyorum korkak herif. Bundan doğacak her zarardan sorumlusun" ifadelerini kullandı.

SANSAR SALVO KİMDİR?

Ekincan Arslan ya da sahne adıyla Sansar Salvo (d. 18 Ağustos 1989; Kadıköy, İstanbul, Türkiye), Türkçe rap sanatçısı ve söz yazarıdır.

2008 yılında "Adrenalin" ve 2009 yılında "Seremoni Efendisi" albümünü yayımlayan sanatçı, 2010 yılında kansere yakalanmıştır. 2013 yılında "24. Şarjör" albümünü piyasaya sürerek müzik hayatına kaldığı yerden devam etmiştir. 2016 yılında Türkçe rap'in müzik marketlerde yayımlanan ilk derleme albümü "Yakında Sans" müzik marketlerde yayımlanırken 2017 yılında "Şimdi Sans" isimli albümü yine hem müzik marketlerde hem dijital platformlarda yayımlanmıştır.

Storytelling tarzı sözler yazmasıyla bilinir. Bu türdeki en çok sevilen şarkıları Şehinşah ile düet çalışması olan "Duygusal Olmaya Gerek Yok", Elçin Orçun ile düet çalışması "180 km." ve 2005 yılında internet üzerinden yayımladığı "Psikopat Yazar"dır. 2019 yılında Kaan Boşnak ile "Koptu Kayış" isimli bir parça çıkartmıştır.