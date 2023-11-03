Şansal Büyüka'nın "Hakemleri odasına çağırıyormuş" iddiası sonrası tüm gözler Mehmet Büyükekşi'ye çevrildi

Spor basınının duayen ismi Şansal Büyüka, TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi ile ilgili bomba bir iddia ortaya attı. Büyüka, Büyükekşi'nin çoğu zaman hakemleri odasına çağırıp konuştuğunu iddia etti. Büyüka, "Böyle bir şey varsa çok yanlış yapıyorsun." dedi.

Ünlü gazeteci Şansal Büyüka'nın 343Digital YouTube kanalında Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi ile ilgili ortaya attığı iddia çok konuşuldu. Büyüka, Büyükekşi'nin hakemleri odasına çağırıp konuştuğunu söyledi.

"BU SÖYLENTİLERE NE GEREK VAR?"

Büyüka yaptığı açıklamada, "Diyorlar ki, 'Büyükekşi çoğu zaman hakemleri odasına çağırıyor konuşuyor' ne lüzum var kardeşim, bu söylentilere ne gerek var? Yapma böyle bir şey varsa… Çok yanlış yapıyorsun." ifadelerini kullandı.

"OLUR MU BÖYLE BİR ŞEY ALLAH AŞKINA!"

Büyüka ayrıca, "1. Lig'de 2. Lig'de görev almayan hakemleri VAR hakemleri yaptılar. Maçta tecrübeli hakeme, stajyer pozisyonundaki VAR hakemi, hatasını düzelttiriyor. Olur mu böyle bir şey Allah aşkına!" dedi.