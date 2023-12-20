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Şans Topu sonuçları açıklandı! Şans Topu sonuçları ne zaman açıklanır? 20 Aralık 2023 Çarşamba Şans Topu sonuçlarına ne zaman, nereden bakılır?

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20 Aralık Şans Topu sonuçlarının açıklanıp, açıklanmadığı araştırılıyor. 20 Aralık 2023 Şans Topu çekilişi canlı yayında gerçekleşti mi? 20 Aralık 2023 Şans Topu sonuçları canlı takip sayfası! 20 Aralık Çarşamba Milli Piyango Online Şans Topu sonuçları açıklandı mı? Yenilenen Şans Topu kuralları neler? Şans Topu ikramiyesi ne kadar, devretti mi?

Şans Topu sonuçları açıklandı! Milli Piyango Online 20 Aralık tarihli Şans Topu sonuçlarının açıklanması vatandaşlar tarafından merak ile bekleniyor. Birçok kişi Şans Topu çekiliş sonuç sorgulama ekranı araştırılırken, yapılan çekilişte kazanan kim ve ne kadar ikramiye kazanıldığı merak ediliyor. Peki, Şans Topu'nda büyük ikramiye ne kadar? İşte, 20 Aralık 2023 Şans Topu sonuçları canlı takip sayfası! Şans Topu çekilişi canlı izle! Şans Topu sonuçlarına nereden bakılır?

ŞANS TOPU NASIL OYNANIR?

• • Şans Topu, Milli Piyango İdaresi tarafından 14.06.2001 tarihinden itibaren oynatılmaya başlayan bir oyundur.

• • Şans Topu (5+1) oyunu, iki farklı sayı kümesi içerisinden, belirlenen sayıda numara seçilmesi esasına dayanan bir sayısal oyundur.

• • İlk sayı kümesi 1-34 numaradan, ikinci sayı kümesi ise 1-14 numaradan oluşmaktadır.

• • İlk sayı kümesinden 5 (beş) adet, ikinci sayı kümesinden 1 (bir) adet numarayı seçerek oynanan bir oyundur.

• • Noter huzurunda yapılan çekilişler mpi.gov.tr sitesinde canlı yayında gerçekleştirilir. Çekiliş tamamlanmasından sonra şans topunun ilgili hafta sonuçları Milli Piyango resmi sitesi üzerinden yayınlanıyor. 5+1'i tutturan talihli ya da talihliler büyük ikramiyeyi almaya hak kazanıyorlar.

• • Sonrasında sırasıyla 5 bilenler, 4+1 bilenler, 4, 3+1, 3, 2+1 ve 1+1 bilenler de küçük miktarlarda da olsa ikramiye almaya hak kazanıyorlar.

• • Şans Topu oyununda (1+1), (2+1), (3), (3+1) ve (4) bilenler ikramiyelerini Loto bayilerinden, (4+1) ve (5) bilenler Loto bayileri veya Milli Piyango Şubelerinden alabilirler.

• • Ancak (5+1) bilenler ise Milli Piyango genel müdürlüğünden alabilirler. Kazanılan ikramiyeler 1 yıl süre ile ödenir.

20 Aralık ŞANS TOPU SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

20 Aralık 2023 Çarşamba Şans Topu sonuçları henüz açıklanmadı.

Osman Demir
Osman Demir
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