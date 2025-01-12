Üye Girişi
Haberler
Tekirdağ'da eşini ve kızını silahla öldüren baba intihar girişiminde bulundu

Lüks villada dehşet! Eşi ve kızını katledip kendi kafasına sıktı
DEM heyeti Figen Yüksekdağ ile görüştü! İşte ilk açıklama

DEM heyeti Figen Yüksekdağ ile görüştü! İşte ilk açıklama
Bakan Fidan: SDG samimiyse, feshedildiğini açıklamalıdır

Bakan Fidan'dan tarihi zirveye damga vuran mesaj
Soruları sızdırmışlar! İstanbul'da 6 okuldaki ortak sınavlar yeniden yapılacak

Vahim iddia doğru çıktı! 6 okulda yeniden sınav yapılacak

Şans Topu sonuçları açıklandı mı? Şans Topu sonuçları ne zaman açıklanır? 12 Ocak 2025 Pazar Şans Topu sonuçlarına ne zaman, nereden bakılır?

Şans Topu sonuçları açıklandı mı? Şans Topu sonuçları ne zaman açıklanır? 12 Ocak 2025 Pazar Şans Topu sonuçlarına ne zaman, nereden bakılır?
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

12 Ocak Şans Topu sonuçlarının açıklanıp, açıklanmadığı araştırılıyor. 12 Ocak 2025 Şans Topu çekilişi canlı yayında gerçekleşti mi? 12 Ocak 2025 Şans Topu sonuçları canlı takip sayfası! 12 Ocak 12 Ocak Milli Piyango Online Şans Topu sonuçları açıklandı mı? Yenilenen Şans Topu kuralları neler? Şans Topu ikramiyesi ne kadar, devretti mi?

12 Ocak Şans Topu sonuçlarının açıklanıp, açıklanmadığı araştırılıyor. 12 Ocak 2025 Şans Topu çekilişi canlı yayında gerçekleşti mi? 12 Ocak 2025 Şans Topu sonuçları canlı takip sayfası! 12 Ocak 12 Ocak Milli Piyango Online Şans Topu sonuçları açıklandı mı? Yenilenen Şans Topu kuralları neler? Şans Topu ikramiyesi ne kadar, devretti mi?

ŞANS TOPU NASIL OYNANIR?

• • Şans Topu, Milli Piyango İdaresi tarafından 15.06.2001 tarihinden itibaren oynatılmaya başlayan bir oyundur.

• • Şans Topu (5+1) oyunu, iki farklı sayı kümesi içerisinden, belirlenen sayıda numara seçilmesi esasına dayanan bir sayısal oyundur.

• • İlk sayı kümesi 1-34 numaradan, ikinci sayı kümesi ise 1-15 numaradan oluşmaktadır.

• • İlk sayı kümesinden 5 (beş) adet, ikinci sayı kümesinden 1 (bir) adet numarayı seçerek oynanan bir oyundur.

• • Noter huzurunda yapılan çekilişler mpi.gov.tr sitesinde canlı yayında gerçekleştirilir. Çekiliş tamamlanmasından sonra şans topunun ilgili hafta sonuçları Milli Piyango resmi sitesi üzerinden yayınlanıyor. 5+1'i tutturan talihli ya da talihliler büyük ikramiyeyi almaya hak kazanıyorlar.

• • Sonrasında sırasıyla 5 bilenler, 4+1 bilenler, 4, 3+1, 3, 2+1 ve 1+1 bilenler de küçük miktarlarda da olsa ikramiye almaya hak kazanıyorlar.

• • Şans Topu oyununda (1+1), (2+1), (3), (3+1) ve (4) bilenler ikramiyelerini Loto bayilerinden, (4+1) ve (5) bilenler Loto bayileri veya Milli Piyango Şubelerinden alabilirler.

• • Ancak (5+1) bilenler ise Milli Piyango genel müdürlüğünden alabilirler. Kazanılan ikramiyeler 1 yıl süre ile ödenir.

12 Ocak ŞANS TOPU SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

12 Ocak 2025 Pazar Şans Topu sonuçları henüz açıklanmadı.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
Haberler.com - Gündem
img

"Plakalara iyi bakın belki bulursunuz" paylaşımı yapmıştı
img

Bakan Fidan'dan tarihi zirveye damga vuran mesaj
img

Amerika'nın kuyruğuna takılan ülkeye kameralar önünde ayar
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ülkeyi küle çeviren yangını Çin'e ait İHA'lar mı çıkardı?

ABD'yi kim yaktı? Görüntüyü paylaşan herkes aynı iddiayı ortaya atıyor
Jilta: Açık bir savaş yaşamadık gerilla savaşı gibiydi

Jilta: Açık bir savaş yaşamadık gerilla savaşı gibiydi
Özel'den Erdoğan'a 'Kılıçdaroğlu' yanıtı: Onu tarihte görülmemiş şekilde perişan edeceğim

"Onu tarihte görülmemiş şekilde perişan edeceğim"
Emekli vatandaştan Erbakan'a tepki: Sana hakkımı helal etmiyorum, Erdoğan'ı destekledin

Emekli vatandaştan Erbakan'a soğuk duş: Sana hakkımı helal etmiyorum
Fransa'da kızına cinsel saldırıda bulunan kişiyi, Bursa'da tetikçi tutup vurdurdu

Fransa'daki cinsel saldırının şüphelisini Bursa'da tuttukları tetikçilere vurdurdular
İran'dan terör örgütü PKK/YPG'ye 1500 kamikaze dron sözü

Türkiye'ye karşı tehlikeli adım! PKK'ya 1500 dron sözü verdiler

Son Dakika Haberleri

Dağ 2 filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Dağ 2 filmi ne zaman, nerede çekildi? Deli Aşk filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Deli Aşk filmi ne zaman, nerede çekildi? Eltilerin Savaşı filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Eltilerin Savaşı filmi ne zaman, nerede çekildi? Teşkilat CANLI izle! TRT 127. bölüm Teşkilat yeni bölüm full HD canlı yayın izle! Teşkilat yeni fragmanı yayınlandı mı? Başakşehir Galatasaray maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SKORU! Başakşehir Galatasaray maçı kaç kaç, canlı maç skoru! Başakşehir Galatasaray maçı hangi kanalda? FB Rize maçını hangi kanal veriyor, nereden izlenir? BAŞAKŞEHİR GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN? Başakşehir Galatasaray maçı saat kaçta, hangi kanalda? Başakşehir Galatasaray maçı ilk 11'i! Galatasaray'ı Başakşehir maçı 11'i belli oldu mu, ilk 11'de kimler var? Venezia İnter CANLI İZLE şifresiz! Serie A Venezia İnter maçı ne zaman? Gaziantep Adana Demirspor CANLI İZLE şifresiz! Süper Lig Gaziantep Adana Demirspor maçı ne zaman?
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.