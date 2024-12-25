Üye Girişi
Haberler
Merkez Bankası 2025 yılı hedeflerini açıkladı: KKM uygulamasının sonlandırılması planlanıyor
Merkez Bankası 2025'te KKM uygulamasını sonlandıracak
Kazakistan'da düşen uçakla ilgili Türkiye detayı: 3 gün önce Trabzon'da yaşanmış
Kazakistan'da düşen uçakla ilgili Türkiye detayı: 3 gün önce yaşanmış
İsrailli Bakan'dan kan donduran açıklama: Onların da icabına bakacağız
İsrailli Bakan'dan kan donduran açıklama: Onların da icabına bakacağız
Moskova'ya giden Esma Esad izole edildi, kimseyle görüştürülmüyor
Esma Esad'la ilgili dikkat çeken iddia: Kimseyle görüştürülmüyor

Şans Topu sonuçları açıklandı! Şans Topu sonuçları ne zaman açıklanır? 25 Aralık 2024 Çarşamba Şans Topu sonuçlarına ne zaman, nereden bakılır?

Şans Topu sonuçları açıklandı! Şans Topu sonuçları ne zaman açıklanır? 25 Aralık 2024 Çarşamba Şans Topu sonuçlarına ne zaman, nereden bakılır?
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

25 Aralık Şans Topu sonuçlarının açıklanıp, açıklanmadığı araştırılıyor. 25 Aralık 2024 Şans Topu çekilişi canlı yayında gerçekleşti mi? 25 Aralık 2024 Şans Topu sonuçları canlı takip sayfası! 25 Aralık 25 Aralık Milli Piyango Online Şans Topu sonuçları açıklandı mı? Yenilenen Şans Topu kuralları neler? Şans Topu ikramiyesi ne kadar, devretti mi?

25 Aralık Şans Topu sonuçlarının açıklanıp, açıklanmadığı araştırılıyor. 25 Aralık 2024 Şans Topu çekilişi canlı yayında gerçekleşti mi? 25 Aralık 2024 Şans Topu sonuçları canlı takip sayfası! 25 Aralık 25 Aralık Milli Piyango Online Şans Topu sonuçları açıklandı mı? Yenilenen Şans Topu kuralları neler? Şans Topu ikramiyesi ne kadar, devretti mi?

ŞANS TOPU NASIL OYNANIR?

• • Şans Topu, Milli Piyango İdaresi tarafından 15.06.2001 tarihinden itibaren oynatılmaya başlayan bir oyundur.

• • Şans Topu (5+1) oyunu, iki farklı sayı kümesi içerisinden, belirlenen sayıda numara seçilmesi esasına dayanan bir sayısal oyundur.

• • İlk sayı kümesi 1-34 numaradan, ikinci sayı kümesi ise 1-15 numaradan oluşmaktadır.

• • İlk sayı kümesinden 5 (beş) adet, ikinci sayı kümesinden 1 (bir) adet numarayı seçerek oynanan bir oyundur.

• • Noter huzurunda yapılan çekilişler mpi.gov.tr sitesinde canlı yayında gerçekleştirilir. Çekiliş tamamlanmasından sonra şans topunun ilgili hafta sonuçları Milli Piyango resmi sitesi üzerinden yayınlanıyor. 5+1'i tutturan talihli ya da talihliler büyük ikramiyeyi almaya hak kazanıyorlar.

• • Sonrasında sırasıyla 5 bilenler, 4+1 bilenler, 4, 3+1, 3, 2+1 ve 1+1 bilenler de küçük miktarlarda da olsa ikramiye almaya hak kazanıyorlar.

• • Şans Topu oyununda (1+1), (2+1), (3), (3+1) ve (4) bilenler ikramiyelerini Loto bayilerinden, (4+1) ve (5) bilenler Loto bayileri veya Milli Piyango Şubelerinden alabilirler.

• • Ancak (5+1) bilenler ise Milli Piyango genel müdürlüğünden alabilirler. Kazanılan ikramiyeler 1 yıl süre ile ödenir.

25 Aralık ŞANS TOPU SONUÇLARI AÇIKLANDI

25 Aralık 2024 Çarşamba Şans Topu sonuçları:

Şans Topu sonuçları açıklandı! Şans Topu sonuçları ne zaman açıklanır? 25 Aralık 2024 Çarşamba Şans Topu sonuçlarına ne zaman, nereden bakılır?

Osman DEMİR
Osman DEMİR
Haberler.com - Gündem
img

İmzaların atılması an meselesi! Yeni adresine çok şaşıracaksınız
img

Bu nasıl koca! Küçücük çocuğun önünde anneye bu yapılır mı?
img

Esma Esad'la ilgili dikkat çeken iddia: Kimseyle görüştürülmüyor
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Meclis'te AK Partili Zengin ile DEM Partili Gergerlioğlu arasında 'sapık' tartışması
Meclis'te 'sapık' tartışması! Çıplak arama iddiası ortalığı karıştırdı
İmzaların atılması an meselesi: Fatih Terim'in yeni adresine çok şaşıracaksınız
İmzaların atılması an meselesi! Yeni adresine çok şaşıracaksınız
Kız istemeye gitti: Kerem Aktürkoğlu evleniyor
Kerem Aktürkoğlu evleniyor
Markette alışveriş yapan eşine söyledikleri kasiyeri de şoke etti
Alışveriş yapan eşine söyledikleri kasiyeri de şoke etti
Asgari ücretli kara kara düşünürken, tuzu kuru profesörün yaptığı yorum tepki çekti
Tuzu kuru profesörün yaptığı asgari ücret yorumuna bakın
Yıldız futbolcunun gol sevincini artık kimse yapamayacak
Barış Alper artık bu sevinci yapamayacak

Son Dakika Haberleri

17.17 saat anlamı nedir? 17 17 saat aşk anlamı 2025! Kızılcık Şerbeti final mi yapıyor? Kızılcık Şerbeti bitiyor mu? Kızılcık Şerbeti kim öldü, dizide ölen 4 kişi kim? Kızılcık Şerbeti Fatih öldü mü, Fatih diziden ayrılıyor mu? Kızılcık Şerbeti Doğa öldü mü, Doğa diziden ayrılıyor mu? 16.16 saat anlamı nedir? 16 16 saat aşk anlamı 2025! Kızılcık Şerbeti Sönmez öldü mü, Sönmez diziden ayrılıyor mu? Kızılcık Şerbeti Nilay öldü mü, Nilay diziden ayrılıyor mu? Osman Sezener kimdir? MasterChef Osman Şef nereli kaç yaşında, restoranı nerede? Kızılcık Şerbeti Görkem öldü mü, Görkem diziden ayrılıyor mu?
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.