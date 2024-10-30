Üye Girişi
Haberler

Şans Topu sonuçları açıklandı mı? Şans Topu sonuçları ne zaman açıklanır? 30 Ekim 2024 Çarşamba Şans Topu sonuçlarına ne zaman, nereden bakılır?

Şans Topu sonuçları açıklandı mı? Şans Topu sonuçları ne zaman açıklanır? 30 Ekim 2024 Çarşamba Şans Topu sonuçlarına ne zaman, nereden bakılır?
Haberler
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

30 Ekim Şans Topu sonuçlarının açıklanıp, açıklanmadığı araştırılıyor. 30 Ekim 2024 Şans Topu çekilişi canlı yayında gerçekleşti mi? 30 Ekim 2024 Şans Topu sonuçları canlı takip sayfası! 30 Ekim Çarşamba Milli Piyango Online Şans Topu sonuçları açıklandı mı? Yenilenen Şans Topu kuralları neler? Şans Topu ikramiyesi ne kadar, devretti mi?

30 Ekim Şans Topu sonuçlarının açıklanıp, açıklanmadığı araştırılıyor. 30 Ekim 2024 Şans Topu çekilişi canlı yayında gerçekleşti mi? 30 Ekim 2024 Şans Topu sonuçları canlı takip sayfası! 30 Ekim Çarşamba Milli Piyango Online Şans Topu sonuçları açıklandı mı? Yenilenen Şans Topu kuralları neler? Şans Topu ikramiyesi ne kadar, devretti mi?

ŞANS TOPU NASIL OYNANIR?

• • Şans Topu, Milli Piyango İdaresi tarafından 14.06.2001 tarihinden itibaren oynatılmaya başlayan bir oyundur.

• • Şans Topu (5+1) oyunu, iki farklı sayı kümesi içerisinden, belirlenen sayıda numara seçilmesi esasına dayanan bir sayısal oyundur.

• • İlk sayı kümesi 1-34 numaradan, ikinci sayı kümesi ise 1-14 numaradan oluşmaktadır.

• • İlk sayı kümesinden 5 (beş) adet, ikinci sayı kümesinden 1 (bir) adet numarayı seçerek oynanan bir oyundur.

• • Noter huzurunda yapılan çekilişler mpi.gov.tr sitesinde canlı yayında gerçekleştirilir. Çekiliş tamamlanmasından sonra şans topunun ilgili hafta sonuçları Milli Piyango resmi sitesi üzerinden yayınlanıyor. 5+1'i tutturan talihli ya da talihliler büyük ikramiyeyi almaya hak kazanıyorlar.

• • Sonrasında sırasıyla 5 bilenler, 4+1 bilenler, 4, 3+1, 3, 2+1 ve 1+1 bilenler de küçük miktarlarda da olsa ikramiye almaya hak kazanıyorlar.

• • Şans Topu oyununda (1+1), (2+1), (3), (3+1) ve (4) bilenler ikramiyelerini Loto bayilerinden, (4+1) ve (5) bilenler Loto bayileri veya Milli Piyango Şubelerinden alabilirler.

• • Ancak (5+1) bilenler ise Milli Piyango genel müdürlüğünden alabilirler. Kazanılan ikramiyeler 1 yıl süre ile ödenir.

30 Ekim ŞANS TOPU SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

30 Ekim 2024 Çarşamba Şans Topu sonuçları henüz açıklanmadı.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
Haberler.com - Gündem

Soğuk Haber Yaşam Spor

İnsanlık dışı zulüm! Onlarca kişiyi çırılçıplak saatlerce soğukta beklettiler

İnsanlık dışı zulüm! Çoğu çıplak ve yaralı

 CHP lideri Özel'den Ahmet Özer tepkisi: Temiz kağıdı elimde

Terörden gözaltına alınan başkana elindeki belgeyle sahip çıktı

 Oğlunu ve eşini öldüren adam, aynı silahla intihar etti

Oğlunu ve eşini öldürüp canına kıydı
Kerem Kınık'ın kızının yargılandığı davada adliye karıştı

Kerem Kınık'ın kızının yargılandığı davada adliye karıştı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Çarşamba hangi diziler var? 30 Ekim Çarşamba TV'de bu akşamki diziler Eski Kızılay Başkanı Kerem Kınık'ın kızı kimdir? Fatıma Zehra Kınık kaç yaşında? MasterChef Düello kim kazandı? (ÇORBALAR) 30 Ekim Çarşamba Bugün MasterChef Mavi Takım mı kazandı Kırmızı Takım mı kazandı? CANLI maç izle! (ŞİFRESİZ) Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! 30 Ekim günün maçları nereden izlenir? Meltem Miraloğlu intihar mı etti? Meltem Miraloğlu neden intihar etti? 20 desilyon dolar kaç TL? İnstagram çöktü mü? İnstagram neden açılmıyor? 30 Ekim Çarşamba İnstagram'da sorun mu var, neden yüklenmiyor? Meltem Miraloğlu öldü mü? Şans Topu sonuçları açıklandı mı? Şans Topu sonuçları ne zaman açıklanır? 30 Ekim 2024 Çarşamba Şans Topu sonuçlarına ne zaman, nereden bakılır? 30 Ekim 2024 Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı? Sayısal Loto sonuçları saat kaçta açıklanacak? Sayısal Loto CANLI izle! Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 30 Ekim AFAD ve Kandilli deprem listesi! 30 Ekim Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.