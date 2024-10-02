Üye Girişi
Haberler

Şans Topu sonuçları açıklandı mı? Şans Topu sonuçları ne zaman açıklanır? 2 Ekim 2024 Çarşamba Şans Topu sonuçlarına ne zaman, nereden bakılır?

Şans Topu sonuçları açıklandı mı? Şans Topu sonuçları ne zaman açıklanır? 2 Ekim 2024 Çarşamba Şans Topu sonuçlarına ne zaman, nereden bakılır?
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

2 Ekim Şans Topu sonuçlarının açıklanıp, açıklanmadığı araştırılıyor. 2 Ekim 2024 Şans Topu çekilişi canlı yayında gerçekleşti mi? 2 Ekim 2024 Şans Topu sonuçları canlı takip sayfası! 2 Ekim Çarşamba Milli Piyango Online Şans Topu sonuçları açıklandı mı? Yenilenen Şans Topu kuralları neler? Şans Topu ikramiyesi ne kadar, devretti mi?

2 Ekim Şans Topu sonuçlarının açıklanıp, açıklanmadığı araştırılıyor. 2 Ekim 2024 Şans Topu çekilişi canlı yayında gerçekleşti mi? 2 Ekim 2024 Şans Topu sonuçları canlı takip sayfası! 2 Ekim Çarşamba Milli Piyango Online Şans Topu sonuçları açıklandı mı? Yenilenen Şans Topu kuralları neler? Şans Topu ikramiyesi ne kadar, devretti mi?

ŞANS TOPU NASIL OYNANIR?

• • Şans Topu, Milli Piyango İdaresi tarafından 14.06.2001 tarihinden itibaren oynatılmaya başlayan bir oyundur.

• • Şans Topu (5+1) oyunu, iki farklı sayı kümesi içerisinden, belirlenen sayıda numara seçilmesi esasına dayanan bir sayısal oyundur.

• • İlk sayı kümesi 1-34 numaradan, ikinci sayı kümesi ise 1-14 numaradan oluşmaktadır.

• • İlk sayı kümesinden 5 (beş) adet, ikinci sayı kümesinden 1 (bir) adet numarayı seçerek oynanan bir oyundur.

• • Noter huzurunda yapılan çekilişler mpi.gov.tr sitesinde canlı yayında gerçekleştirilir. Çekiliş tamamlanmasından sonra şans topunun ilgili hafta sonuçları Milli Piyango resmi sitesi üzerinden yayınlanıyor. 5+1'i tutturan talihli ya da talihliler büyük ikramiyeyi almaya hak kazanıyorlar.

• • Sonrasında sırasıyla 5 bilenler, 4+1 bilenler, 4, 3+1, 3, 2+1 ve 1+1 bilenler de küçük miktarlarda da olsa ikramiye almaya hak kazanıyorlar.

• • Şans Topu oyununda (1+1), (2+1), (3), (3+1) ve (4) bilenler ikramiyelerini Loto bayilerinden, (4+1) ve (5) bilenler Loto bayileri veya Milli Piyango Şubelerinden alabilirler.

• • Ancak (5+1) bilenler ise Milli Piyango genel müdürlüğünden alabilirler. Kazanılan ikramiyeler 1 yıl süre ile ödenir.

2 Ekim ŞANS TOPU SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

2 Ekim 2024 Çarşamba Şans Topu sonuçları henüz açıklanmadı. .

Osman DEMİR
Osman DEMİR
Haberler.com - Gündem

Soğuk Haber Gündem Yaşam Spor

Beklenen oldu! İran, İsrail'i füzelerle vurdu

İran, İsrail'i füzelerle vurdu

 Açıklamalar peş peşe geliyor! Netanyahu 'İran bedelini ödeyecek' dedi

Açıklamalar peş peşe geliyor! Netanyahu: İran bedelini ödeyecek

 İran'ın İsrail'e attığı füzeler bir şehrimizden görüldü

İran'ın İsrail'e attığı füzeler bir şehrimizden görüldü
İsrail'den uykuları kaçıracak yeni tehdit! 'Bu geceyi' işaret ettiler

İsrail'den uykuları kaçıracak yeni tehdit! 'Bu geceyi' işaret ettiler
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İran uçuşları iptal mi? Irak, İran, Ürdün uçuşları iptal mi? İran'da atom bombası var mı? İran'da nükleer silah var mı? İran NATO üyesi mi? İran NATO'ya üye mi? 2 Ekim 2024 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 2 Ekim Resmi Gazete yayımlandı! 32266 sayılı Resmi Gazete atamalar listesi! Şans Topu sonuçları açıklandı mı? Şans Topu sonuçları ne zaman açıklanır? 2 Ekim 2024 Çarşamba Şans Topu sonuçlarına ne zaman, nereden bakılır? İnstagram çöktü mü? İnstagram neden açılmıyor? 2 Ekim Çarşamba İnstagram'da sorun mu var, neden yüklenmiyor? 2 Ekim 2024 Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı? Sayısal Loto sonuçları saat kaçta açıklanacak? Sayısal Loto CANLI izle! Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 2 Ekim AFAD ve Kandilli deprem listesi! 2 Ekim Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? Türkiye Ortadoğu ülkesi mi? Türkiye dünyada hangi bölgede? Arsenal PSG maç özeti ve golleri izle! (VİDEO) Arsenal PSG geniş özeti! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti? İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant öldü mü?
title
respondToVisibilityVideo(document.getElementById('contentElement'), function () { });