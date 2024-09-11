Üye Girişi
Haberler

Şans Topu sonuçları açıklandı mı? Şans Topu sonuçları ne zaman açıklanır? 11 Eylül 2024 Çarşamba Şans Topu sonuçlarına ne zaman, nereden bakılır?

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

11 Eylül Şans Topu sonuçlarının açıklanıp, açıklanmadığı araştırılıyor. 11 Eylül 2024 Şans Topu çekilişi canlı yayında gerçekleşti mi? 11 Eylül 2024 Şans Topu sonuçları canlı takip sayfası! 11 Eylül Çarşamba Milli Piyango Online Şans Topu sonuçları açıklandı mı? Yenilenen Şans Topu kuralları neler? Şans Topu ikramiyesi ne kadar, devretti mi?

11 Eylül Şans Topu sonuçlarının açıklanıp, açıklanmadığı araştırılıyor. 11 Eylül 2024 Şans Topu çekilişi canlı yayında gerçekleşti mi? 11 Eylül 2024 Şans Topu sonuçları canlı takip sayfası! 11 Eylül Çarşamba Milli Piyango Online Şans Topu sonuçları açıklandı mı? Yenilenen Şans Topu kuralları neler? Şans Topu ikramiyesi ne kadar, devretti mi?

ŞANS TOPU NASIL OYNANIR?

• • Şans Topu, Milli Piyango İdaresi tarafından 14.06.2001 tarihinden itibaren oynatılmaya başlayan bir oyundur.

• • Şans Topu (5+1) oyunu, iki farklı sayı kümesi içerisinden, belirlenen sayıda numara seçilmesi esasına dayanan bir sayısal oyundur.

• • İlk sayı kümesi 1-34 numaradan, ikinci sayı kümesi ise 1-14 numaradan oluşmaktadır.

• • İlk sayı kümesinden 5 (beş) adet, ikinci sayı kümesinden 1 (bir) adet numarayı seçerek oynanan bir oyundur.

• • Noter huzurunda yapılan çekilişler mpi.gov.tr sitesinde canlı yayında gerçekleştirilir. Çekiliş tamamlanmasından sonra şans topunun ilgili hafta sonuçları Milli Piyango resmi sitesi üzerinden yayınlanıyor. 5+1'i tutturan talihli ya da talihliler büyük ikramiyeyi almaya hak kazanıyorlar.

• • Sonrasında sırasıyla 5 bilenler, 4+1 bilenler, 4, 3+1, 3, 2+1 ve 1+1 bilenler de küçük miktarlarda da olsa ikramiye almaya hak kazanıyorlar.

• • Şans Topu oyununda (1+1), (2+1), (3), (3+1) ve (4) bilenler ikramiyelerini Loto bayilerinden, (4+1) ve (5) bilenler Loto bayileri veya Milli Piyango Şubelerinden alabilirler.

• • Ancak (5+1) bilenler ise Milli Piyango genel müdürlüğünden alabilirler. Kazanılan ikramiyeler 1 yıl süre ile ödenir.

11 Eylül ŞANS TOPU SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

11 Eylül 2024 Çarşamba Şans Topu sonuçları henüz açıklanmadı.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
Haberler.com - Gündem

Soğuk Haber 3-sayfa Gündem Yaşam

İtirafçı, bunu ilk kez mahkemede söyledi: Arif'in kızını öldürdüm, bu cesedi yok edeceksin

"Arif'in kızını öldürdüm, cesedi yok edeceksin"

 Amcayı ilk başta ölümüne savunan avukat çark etti

Amcayı ilk başta ölümüne savunan avukat çark etti

 Narin'in gözaltına alınmayan tek amcası konuştu: Onu toprak bile kabul etmeyecek

"Onu toprak bile kabul etmeyecek"
2 yaşındaki bebeğe cinsel istismar şüphesi! Anne tutuklandı

2 yaşındaki bebeğe cinsel istismar şüphesi! Anne tutuklandı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
MasterChef Onur yüzü yandı mı? MasterChef 11 Eylül Çarşamba kızgın yağ kazasını kim yaptı, Onur'a ne oldu? Narin'in amcasının avukatı kim, Salim Güran'ın avukatı Seda Toğrul davadan çekildi mi? MasterChef sufle tarifi! En güzel sufle tarifi! sufle tarifi nasıl yapılır? sufle için malzemeler! MasterChef Levrek Marin tarifi! En güzel Levrek Marin tarifi! Levrek Marin tarifi nasıl yapılır? Levrek Marin için malzemeler! MasterChef Karides Güveç tarifi! En güzel Karides Güveç tarifi! Karides Güveç tarifi nasıl yapılır? Karides Güveç için malzemeler! MasterChef Kalamar Tava tarifi! En güzel Kalamar Tava tarifi! Kalamar Tava tarifi nasıl yapılır? Kalamar Tava için malzemeler! MasterChef Midye Pilaki tarifi! En güzel Midye Pilaki tarifi! Midye Pilaki tarifi nasıl yapılır? Midye Pilaki için malzemeler! Antalya elektrik kesintisi! 11-12 Eylül Döşemealtı, Muratpaşa, Manavgat elektrik kesintisi MasterChef Ahtapot Salata tarifi! En güzel Ahtapot Salata tarifi! Ahtapot Salata tarifi nasıl yapılır? Ahtapot Salata için malzemeler! Bursa elektrik kesintisi! 11-12 Eylül Yıldırım, Osmangazi, Gürsu elektrik kesintisi ne zaman gelecek? MasterChef Balıkçı Salatası tarifi! En güzel Balıkçı Salatası tarifi! Balıkçı Salatası tarifi nasıl yapılır? Balıkçı Salatası için malzemeler!
title