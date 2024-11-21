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ŞANS TOPU SONUÇLARI! 20 Kasım 2024 Şans Topu'nda büyük ikramiye kazandıran numaralar neler? Şans Topu çekilişi sonuçları sorgulama ekranı!

ŞANS TOPU SONUÇLARI! 20 Kasım 2024 Şans Topu'nda büyük ikramiye kazandıran numaralar neler? Şans Topu çekilişi sonuçları sorgulama ekranı!
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20 Kasım 2024 tarihli Şans Topu çekilişi sonuçlandı ve büyük ikramiye kazandıran numaralar açıklandı. Kazanan numaralar ve ikramiye dağılımı için Şans Topu çekilişi sonuçları sorgulama ekranına göz atabilirsiniz. Büyük ikramiyenin kimin olduğu ve nereden çıktığı merak konusu oluyor.

20 Kasım 2024 tarihli Şans Topu çekilişi tamamlandı ve büyük heyecanla beklenen sonuçlar açıklandı. Çekilişte büyük ikramiye kazandıran şanslı numaralar duyuruldu. Kazanan numaralar ve ikramiye dağılımı hakkında detaylı bilgiye ulaşmak isteyenler, haberimizi okuyabilir. Şans topu çekiliş sonucu ile ilgili detaylar haberimizde yer alıyor. Birçok kişi, 20 Kasım Çarşamba günü Şans Topu çekiliş sonucunu merak ediyor. Peki, 20 Kasım 2024 Şans Topu'nda büyük ikramiye kazandıran numaralar neler? Şans Topu çekilişi sonuçları sorgulama ekranı!

ŞANS TOPU ÇEKİLİŞ SONUCU

20 Kasım 2024 Çarşamba günü Şans Topu çekilişinde kazanan numaralar:

18-21-26-27-32-10

ŞANS TOPU SONUÇLARI! 20 Kasım 2024 Şans Topu'nda büyük ikramiye kazandıran numaralar neler? Şans Topu çekilişi sonuçları sorgulama ekranı!

ŞANS TOPU SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI

Şans Topu çekiliş sonuçları Milli Piyango Online üzerinden yayınlanıyor. Bilet sorgulama ekranı üzerinden biletinize isabet eden ikramiye tutarını kolayca sorgulayabilirsiniz.

ŞANS TOPU ÇEKİLİŞ SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

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