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ŞANS TOPU ÇEKİLİŞİ SORGULAMA EKRAN || 16 Mart 2025 Pazar Şans Topu çekiliş sonuçları belli oldu mu? Şans Topu çekiliş sonucu nasıl sorgulanır?

ŞANS TOPU ÇEKİLİŞİ SORGULAMA EKRAN || 16 Mart 2025 Pazar Şans Topu çekiliş sonuçları belli oldu mu? Şans Topu çekiliş sonucu nasıl sorgulanır?
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Her hafta Çarşamba ve Pazar günleri çekilen Şans Topu sonuçları, Milli Piyango Online tarafından duyurulmaktadır. Peki, 16 Mart 2025 Şans Topu çekiliş sonuçları açıklandı mı? Kazanan numaralar ve büyük ikramiye tutarı ne kadar oldu? İşte detaylar…

16 Mart 2025 Pazar günü gerçekleştirilen Şans Topu çekilişi sonuçları açıklandı. Şans oyunu tutkunları, bu haftanın kazandıran numaralarını ve büyük ikramiye detaylarını merak ediyor. Peki, 16 Mart 2025 tarihli Şans Topu çekilişinde hangi numaralar kazandırdı ve büyük ikramiye ne kadar oldu? İşte, Şans Topu çekiliş sonuçları ve bilet sorgulama ekranı!

ŞANS TOPU ÇEKİLİŞ SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Şans Topu 16 Mart 2025 çekilişi saat 20.00'de noter huzurunda yapıldı ve Milli Piyango Online'ın resmi web sitesinde duyuruldu. İşte kazanan numaralar:

Ana Numaralar: 1 – 13 – 15 – 25 – 34

+1 Numarası: 10

ŞANS TOPU ÇEKİLİŞİ SORGULAMA EKRAN || 16 Mart 2025 Pazar Şans Topu çekiliş sonuçları belli oldu mu? Şans Topu çekiliş sonucu nasıl sorgulanır?

ŞANS TOPU ÇEKİLİŞ SONUCU NASIL SORGULANIR?

Bu çekilişte 5+1 bilen çıkmadığı için 2.147.000 TL değerindeki büyük ikramiye devretti. Kazanan numaralar ve ödüller, Milli Piyango Online üzerinden sorgulanabilir.

ŞANS TOPU ÇEKİLİŞ SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

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