ŞANS TOPU ÇEKİLİŞİ SORGULAMA EKRAN || 16 Mart 2025 Pazar Şans Topu çekiliş sonuçları belli oldu mu? Şans Topu çekiliş sonucu nasıl sorgulanır?

16 Mart 2025 Pazar günü gerçekleştirilen Şans Topu çekilişi sonuçları açıklandı. Şans oyunu tutkunları, bu haftanın kazandıran numaralarını ve büyük ikramiye detaylarını merak ediyor. Peki, 16 Mart 2025 tarihli Şans Topu çekilişinde hangi numaralar kazandırdı ve büyük ikramiye ne kadar oldu? İşte, Şans Topu çekiliş sonuçları ve bilet sorgulama ekranı!

ŞANS TOPU ÇEKİLİŞ SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Şans Topu 16 Mart 2025 çekilişi saat 20.00'de noter huzurunda yapıldı ve Milli Piyango Online'ın resmi web sitesinde duyuruldu. İşte kazanan numaralar:

Ana Numaralar: 1 – 13 – 15 – 25 – 34

+1 Numarası: 10

ŞANS TOPU ÇEKİLİŞ SONUCU NASIL SORGULANIR?

Bu çekilişte 5+1 bilen çıkmadığı için 2.147.000 TL değerindeki büyük ikramiye devretti. Kazanan numaralar ve ödüller, Milli Piyango Online üzerinden sorgulanabilir.

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