Şans oyunları vergisinde değişikliğe gidildi. Açıklanan karara göre, şans oyunlarında vergi spor müsabakalarına dayalı müşterek bahislerde, at yarışlarında ve şans oyunlarında farklı vergi oranı kullanılacak. Peki, Şans oyunları vergisi 2023 kaç oldu? Şans Oyunları Vergisi yüzde kaç oldu? Resmi Gazete şans oyunları kararı!

492 Sayılı Harçlar Kanununa Bağlı Tarifelerde Yer Alan Maktu Harç Tutarlarının Yeniden Belirlenmesine Dair Karar'ın yürürlüğe konulmasına ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete'de yayımlandı. Yayınlanan gazetede Şans oyunları vergisinde değişikliğe gidildi. Peki, Şans oyunları vergisi 2023 kaç oldu? Şans Oyunları Vergisi yüzde kaç oldu? Resmi Gazete şans oyunları kararı! İşte detaylar…

ŞANS OYUNLARI VERGİSİ 2023 KAÇ OLDU?

Şans oyunlarında da vergi artışına gidildi. Açıklanan karara göre, şans oyunlarında vergi spor müsabakalarına dayalı müşterek bahislerde yüzde 10, at yarışlarında yüzde 14 ve diğer şans oyunlarında yüzde 20 olarak uygulanacak.

ŞANS OYUNLARI VERGİSİ YÜZDE KAÇ OLDU?

Şans oyunlarında da vergi artışına gidildi. Verginin oranı; spor müsabakalarına dayalı müşterek bahislerde 5'ten yüzde 10'a, , at yarışlarında yüzde 7'den yüzde 14'e, diğer şans oyunlarında ise yüzde 10'dan yüzde 20'ye yükseltildi.