Adını sıklıkla duyduğumuz isimlerden biri olan Sanna Marin hakkında merak edilenler var. Son zamanlarda gündemde olan isimler arasında yer alan Sanna Marin'in kim olduğu ve hayatı merak ediliyor. Peki, Sanna Marin kimdir? Sanna Marin kaç yaşında, nereli? Sanna Marin hayatı ve biyografisi!

Gündemde yer alan isimlerden biri olan Sanna Marin hakkında detaylar merak ediliyor. Vatandaşlar adıyla sıklıkla karşılaştığı isim olan Sanna Marin'in hayatını araştırıyor. Peki, Sanna Marin kimdir? Sanna Marin kaç yaşında, nereli? Sanna Marin hayatı ve biyografisi! Detaylar haberimizde.

SANNA MARİN KİMDİR?

Sanna Mirella Marin (d. 16 Kasım 1985 Helsinki, Finlandiya ), Finlandiya Sosyal Demokrat Partisi'nden Finlandiyalı bir politikacı ve şu anki Finlandiya başbakanı. 10 Aralık 2019'dan bu yana Finlandiya başbakanlığı yapmakta olan Marin, Dünya'nın şu anda görev yapan en genç başbakanı ve Finlandiya'nın en genç başbakanıdır. 2015 yılından beri Finlandiya Parlamentosu'nda üye olarak bulunmakta ve 6 Haziran-10 Aralık 2019 tarihleri arasında Finlandiya'nın Ulaştırma ve Haberleşme Bakanı olarak görev yapmıştır.

Antti Rinne görevinden ayrılmasından sonra 8 Aralık 2019 tarihinde Finlandiya Sosyal Demokrat Partisi Marin'i yeni başbakan adayı olarak göstermiştir. Parlamentonun onaylamasından sonra Marin ayrıca Anneli Jäätteenmäki ve Mari Kiviniemi'den sonra ülkenin üçüncü kadın başbakanıdır.

Erken dönemi ve eğitimi

Marin, 16 Kasım 1985'te Helsinki'de doğdu ve Tampere'ye taşınmadan önce Espoo ve Pirkkala'da yaşadı. Babası Lauri Marin alkolizmle mücadele etti. Henüz küçük yaştayken anne ve babası ayrıldığı için malî sorunlarla karşı karşıya kalan Marin, annesi ve onun kadın partneri tarafından büyütüldü.

2004 yılında 19 yaşındayken Pirkkala Lisesinden mezun oldu. Ardından 2006 yılında Sosyal Demokrat Gençliğe katıldı ve 2010'dan 2012'ye kadar ilk başkan yardımcısı oldu. Tampere Üniversitesinde okurken bir fırında ve kasiyer olarak bir markette çalıştı, ardından İdari Bilimler alanında lisans ve yüksek lisans dereceleriyle mezun oldu.

Kariyeri

Marin, Pirkkala Lisesi'nden 2004 yılında 19 yaşında mezun oldu. 2017 yılında Tampere Üniversitesi'nden İdari Bilimler Yüksek Lisansı ile mezun oldu. Marin, 2006 yılında Sosyal Demokrat Gençlik'e katıldı ve 2010-2012 yılları arasında ilk Başkan Yardımcılığı yaptı.

Marin, 2008 Finlandiya belediye seçimlerinde adaydı, ancak seçilmedi. 2012'den itibaren siyasette aktif oldu. 2012 seçimlerinde, siyasi kariyerinde atılım anı olan 27 yaşında Tampere Belediye Meclisine seçildi. 2013'ten 2017'ye kadar Belediye Meclisinin başkanıydı. 2017'de Belediye Meclisine tekrar seçildi. Aynı zamanda Tampere Bölgesi Konseyi Meclisinin bir üyesidir. Ayrıca 2013-2016 yılları arasında Pirkanmaa Bölge Konseyi'ne üye oldu.

Marin, 2014 yılında Sosyal Demokrat Parti genel başkan yardımcılığına seçildi. 2015 yılında 30 yaşında, Pirkanmaa'nın seçim ilçesinden milletvekili olarak Finlandiya Parlamentosu'na seçildi. Dört yıl sonra yeniden seçildi. 6 Haziran 2019'da Ulaştırma ve Haberleşme Bakanı oldu.

Antti Rinne'nin istifasından sonra yeni başbakan seçilen Sanna Marin'in, kabinedeki 18 bakandan 12'sinin kadın olacağı beş partili bir koalisyonun kurduğu hükûmeti yöneteceği bildiriliyor. 10 Aralık 2019 tarihi itibarıyla başbakan 23 Ağustos 2020 tarihi itibarıyla da Sosyal Demokrat Parti lideridir. 28 Mayıs 2021 tarihinde 300 euroluk kahvaltısını devlete ödettiği gerekçesiyle hakkında soruşturma açılmıştır.

Özel hayatı

Marin, kendini aynı cinsiyetten ebeveynlerin (iki kadın) çocuğu olduğu gibi, bir gökkuşağı ailesinden geldiğini söylemektedir. Ayrıca ailesindeki tek çocuktu ve ailesine üniversiteye devam eden ilk kişiydi.

Ocak 2018'de nişanlısı Markus Räikkönen ile Emma adlı bir kızı oldu. 16 yıldır beraber olan Marin ve Räikkönen, Ağustos 2020'de başbakanın resmi konutu Kesäranta'da evlendiler. Daimi ikametgahları Tampere'nin Kaleva semtindeydi, ancak 2020'deki COVID-19 salgını sırasında, Başbakanın Helsinki'deki resmi konutu Kesäranta'da ikamet etmektedirler. Marin vejetaryendir.