Şanlıurfaspor - Ümraniyespor maçı ne zaman? Şanlıurfaspor - Ümraniyespor maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Şanlıurfaspor - Ümraniyespor maçı birçok kişi tarafından merak edilen ve araştırılan karşılaşmalar arasında yer alıyor ve yoğun ilgi görüyor. Bugün oynanacak olan karşılaşmanın detayları araştırılıyor. Peki, Şanlıurfaspor - Ümraniyespor maçı hangi kanalda, saat kaçta? Şanlıurfaspor - Ümraniyespor maçı ne zaman?

11 Kasım Cumartesi günü oynanacak karşılaşmalarından bir tanesi olan Şanlıurfaspor - Ümraniyespor maçı hakkında birçok detay merak ediliyor. Şanlıurfaspor - Ümraniyespor maçı hangi kanalda, saat kaçta? Sorusunu merak etmeye ve araştırmaya başladı. Konu hakkında merak edilen bir diğer detay ise Şanlıurfaspor - Ümraniyespor CANLI izleme linki var mı? Sorusu oldu. Peki, Şanlıurfaspor- Ümraniyespor maçı hangi kanalda, saat kaçta? Şanlıurfaspor- Ümraniyespor maçı ne zaman?

ŞANLIURFASPOR - ÜMRANİYESPOR MAÇI NE ZAMAN?

Şanlıurfaspor ile Ümraniyespor arasındaki önemli Trendyol 1. Lig mücadelesi, 11 Kasım Cumartesi günü oynanacak. Maç, Şanlıurfa'da, GAP Arena Stadyumu'nda gerçekleşecek ve başlama saati 16:00 olarak belirlendi. Futbolseverler, bu kritik karşılaşmayı Türkiye genelinde TRT Spor, Bein Sports Max 1 ve beIN Sports Tod TV kanallarından canlı olarak takip edebilecekler.

ŞANLIURFASPOR - ÜMRANİYESPOR MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

TRT Spor'u tercih eden izleyiciler, Digiturk 86, D Smart 86, Kablo TV 133, Tivibu 85, Turkcell TV+ 70 numaralı kanalları kullanarak maçı şifresiz bir şekilde izleyebilirler. Diğer bir seçenek olan Bein Sports Max 1'i tercih eden izleyiciler ise Digiturk 82 ve Kablo TV 236 numaralı kanallar üzerinden şifreli bir şekilde maçı izleyebilirler. beIN Sports Tod TV ise Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli bir yayınla maçı ekranlara taşıyacak.