Şanlıurfaspor şampiyon oldu mu? Şanlıurfaspor hangi lige yükseldi?

TFF 2. Lig play-off final maçında Bucaspor 1928'i 3-0 mağlup eden Şanlıurfaspor, Spor Toto 1. Lig'e yükseldi. 1. Lig'e daha önce Çorum FK ve Kocaelispor yükselmişti. Peki, Şanlıurfaspor şampiyon oldu mu?

Kupa seremonisinde Şanlıurfa Valisi ve eski kulüp başkanı kameralar önünde birbirine girdi

TFF 2. Lig play-off final maçında Bucaspor 1928 ile Şanlıurfaspor karşı karşıya geldi. Konya Büyükşehir Belediye Stadı'nda oynanan ve Zorbay Küçük'ün düdük çaldığı final maçını 3-0 kazanan Şanlıurfaspor, Spor Toto 1. Lig'e yükseldi.

ŞANLIURFASPOR ŞAMPİYON OLDU MU?

TFF 2. Lig play-off final maçında Bucaspor 1928'i 3-0 mağlup eden Şanlıurfaspor, Spor Toto 1. Lig'e yükseldi. 1. Lig'e daha önce Çorum FK ve Kocaelispor yükselmişti.

Final maçında Şanlıurfaspor'a galibiyeti getiren golleri 36. dakikada Behlül, 53 ve 56. dakikalarda Mert Çapar kaydetti. Daha önce, Kocaelispor ve Çorum FK yükselen takımlar olmuştu.