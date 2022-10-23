Şanlıurfaspor - Menemenspor maçı hangi kanalda, TV'de yok mu? TFF 2. Lig Şanlıurfaspor - Menemenspor ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?
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Bugün TFF 2. Lig maçlarından Şanlıurfaspor - Menemenspor maçı olacak. Şanlıurfaspor - Menemenspor maçını canlı izlemek isteyen vatandaşlar, Şanlıurfaspor - Menemenspor maçı hangi kanalda? TFF 2. Lig Şanlıurfaspor - Menemenspor ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? merak ediyor. İşte detaylar...
Şanlıurfaspor - Menemenspor maçının yayını yok mu, neden yok? Şanlıurfaspor - Menemenspor maçı ne zaman başlayacak? Bilgiler sizlerle...
Şanlıurfaspor - Menemenspor maçı 23 Ekim Pazar 2022 tarihinde saat 19:00 'da başlayacak.
Şanlıurfaspor - Menemenspor maçının yayını bulunmamaktadır. Maç TV'de yayınlanmıyor.
Maç, Şanlıurfa'da, Şanlıurfa GAP Stadyumu'nda oynanacak.