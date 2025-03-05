Şanlıurfaspor - Adanaspor maçı CANLI izle! Şanlıurfaspor Adanaspor maçı hangi kanalda, şifresiz mi?

Şanlıurfaspor ve Adanaspor, Trendyol 1. Lig'in 28. haftasında karşı karşıya geliyor. Taraftarların heyecanla beklediği bu önemli mücadelede, iki takım da galibiyet için sahaya çıkacak. Peki, Şanlıurfaspor - Adanaspor maçı hangi kanalda, şifresiz mi? İşte tüm detaylar!

ŞANLIURFA ADANASPOR MAÇI NE ZAMAN?

Şanlıurfaspor ve Adanaspor, Trendyol 1. Lig'in 28. haftasında karşı karşıya geliyor. Bu önemli mücadele, 5 Mart 2025 Çarşamba günü saat 16:00'da başlayacak ve Şanlıurfa 11 Nisan Stadyumu'nda oynanacak.

ŞANLIURFA ADANASPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Karşılaşma, TRT Tabii Spor 6 kanalından canlı olarak yayınlanacak.

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