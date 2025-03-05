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Şanlıurfaspor - Adanaspor maçı CANLI izle! Şanlıurfaspor Adanaspor maçı hangi kanalda, şifresiz mi?

Şanlıurfaspor - Adanaspor maçı CANLI izle! Şanlıurfaspor Adanaspor maçı hangi kanalda, şifresiz mi?
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Şanlıurfaspor - Adanaspor maçı CANLI izle! Şanlıurfaspor ile Adanaspor arasındaki maçın canlı yayın bilgileri merak ediliyor. Futbol severler, karşılaşmayı hangi kanaldan ve şifresiz mi izleyebileceklerini araştırıyorlar. Peki, Şanlıurfaspor Adanaspor maçı hangi kanalda, şifresiz mi? İşte detaylar!

Şanlıurfaspor ve Adanaspor, Trendyol 1. Lig'in 28. haftasında karşı karşıya geliyor. Taraftarların heyecanla beklediği bu önemli mücadelede, iki takım da galibiyet için sahaya çıkacak. Peki, Şanlıurfaspor - Adanaspor maçı hangi kanalda, şifresiz mi? İşte tüm detaylar!

ŞANLIURFA ADANASPOR MAÇI NE ZAMAN?

Şanlıurfaspor ve Adanaspor, Trendyol 1. Lig'in 28. haftasında karşı karşıya geliyor. Bu önemli mücadele, 5 Mart 2025 Çarşamba günü saat 16:00'da başlayacak ve Şanlıurfa 11 Nisan Stadyumu'nda oynanacak.

Şanlıurfaspor - Adanaspor maçı CANLI izle! Şanlıurfaspor Adanaspor maçı hangi kanalda, şifresiz mi?

ŞANLIURFA ADANASPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Karşılaşma, TRT Tabii Spor 6 kanalından canlı olarak yayınlanacak.

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TRT'nin dijital platformu tabii, Türk dizileri, filmleri, belgeselleri, çocuk programları ve orijinal içerikleriyle izleyicilere geniş bir yelpaze sunmaktadır. Platform, Türkçe'nin yanı sıra İngilizce, İspanyolca, Arapça ve Urduca dillerinde de hizmet vermektedir.

Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem
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