Şanlıurfalı Kadınlar Hem Sosyalleşiyor Hem de Aile Bütçesine Destek Oluyor

Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesindeki kadınlar, Büyükşehir Belediyesi'nin hayata geçirdiği Karakoyunlu Kadın Destek Merkezinde el emeği göz nuru ürünleri üreterek hem sosyalleşiyor hem de aile bütçesine destek oluyor.

Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde yaşayan kadınlar, Büyükşehir Belediyesi'nin hayata geçirdiği Karakoyunlu Kadın Destek Merkezinde el emeği göz nuru ürünleri üreterek hem sosyalleşiyor hem de aile bütçesine destek oluyor.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından merkez ve 13 ilçenin tamamında yapılan ve kadınların hizmetine sunulan kadın destek merkezleri adeta bir okul gibi hizmet veriyor. Merkeze gelen kadınlar bir yandan öğrenirken diğer yandan üreterek aile ekonomilerine katkıda bulunuyor. Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki kadın destek merkezinde atık kumaşlar, ipler ve çeşitli malzemeler değerlendirilerek ortaya bir obje çıkarılıyor. Usta öğreticiler tarafından gösterilen her bir detayı el emeği göz nuru ürünlere yansıtan Şanlıurfalı kadınlar destek merkezlerini evleri gibi benimsiyor. Merkezde kapı süsünden anahtarlığa, örme çantadan bebek patiğine kadar geniş yelpazede ürünler üreten kadınlar, evlerinde de bu işi devam ettirebiliyor. Sipariş alarak üretimini evde de sürdüren kadınlar ileride kendilerine ait işyeri açma hayali kuruyor. Daha önceleri evlerinden dışarıya çıkmadıklarını aktaran Şanlıurfalı kadınlar, büyükşehir belediyesinin açmış olduğu kadın destek merkezleri sayesinde hem sosyal hayata katıldıklarını hem de çeşitli ürünleri üreterek stres attıklarını aktardılar. Kadınlar, Başkan Beyazgül'e teşekkür ederek Allah Başımızdan eksik etmesin ifadelerine yer verdiler.

El sanatları Uzman Öğreticisi Naime Yavuz ise her sabah kursiyerlerin gelerek bu merkezde iğne oyası, bez bebek, çanta toka gibi ürünleri yaptıklarını belirterek kadınlara verilen desteklerden ötürü Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül'e teşekkür etti. - ŞANLIURFA