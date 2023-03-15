Şanlıurfa'da dün akşam saatlerinde etkili olmaya başlayan sağanak nedeniyle kentteki çok sayıda sokak ve caddeler göle döndü, Eyyübiye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ni su bastı. Yaşanan felaketin ardından öğrenciler ve velilerin aklına Şanlıurfa yarın okul var mı? 16 Mart Şanlıurfa okul tatil mi? Okul var mı, yok mu? soruları geldi.

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Şanlıurfa'da akşam saatlerinde etkisini artıran sağanak nedeniyle Eyyübiye ve Haliliye ilçeleri başta olmak üzere kentteki çok sayıda sokak ve cadde su altında kaldı. Durumu aktaran Vali Salih Ayhan'ın açıklamasının ardından öğrenciler Şanlıurfa yarın okul var mı? 16 Mart Şanlıurfa okul tatil mi? Okul var mı, yok mu? araması yaptı. İşte detaylar...

ŞANLIURFA YARIN OKUL VAR MI?

Yaşanan sel felaketi nedeniyle 15 Mart günü okullar 1 günlüğüne tatil edilmişti. 16 Mart günü okulların tatil olup olmadığı hakkında henüz resmi açıklama gelmedi. Resmi açıklama geldiğinde haberimizi güncelleyeceğiz.